O Eixo Atlántico reclama aos partidos galegos un gran pacto polas infraestruturas

O Eixo Atlántico reclamou este martes aos principais partidos políticos galegos –PP, BNG e PSdeG– un gran pacto polas infraestruturas para deixar de usar esta materia como unha ferramenta de confrontación electoral e defender a súa construción ante os distintos gobernos que poida haber en España.



Así se expresou o secretario xeral deste organismo, Xosé Vázquez Mao, durante a presentación do informe ‘Infraestruturas viarias e ferroviarias na Eurorrexión’, que analiza a evolución dos compromisos no últimos vinte anos.



Vázquez Mao animou aos políticos que ocuparon e que ocupan os cargos actuais nos centros de decisión a “deixar o nacionalpancartismo; colocarse nunha estación para facerse unha foto”, xa que na súa opinión tanto os dun partido como os doutro –en alusión a PP e PSOE– “son a procesión de Vos Caladiños cando gobernan e a confraría do Santo Queixume cando están na oposición”.

O ente elabora un informe para analizar a evolución dos compromisos durante os últimos vinte anos

“Nunca se sentaron a negociar co Goberno central como fixo (Manuel) Fraga cando negociou con Felipe González as autovías”, engadiu.



O informe presentouse na sede do Consello Económico e Social de Galicia en Santiago de Compostela, como mostra do carácter “apartidista” dos seus autores e das demandas que realizan no documento, segundo afirmaron en conferencia de prensa.



Francisco Gil foi o encargado de elaborar o informe e na presentación participaron tamén Luís Nobre, presidente do Eixo Atlántico e alcalde de Viana do Castelo, norte de Portugal, e Alfredo García, vicepresidente do Eixo Atlántico e alcalde do Barco de Valdeorras, Ourense. O documento baséase nas certificacións e as licitacións acreditadas nos boletíns oficiais de ambos os países “sen influencias de comunicacións políticas nin propaganda electoral”, segundo os autores.

Situación do ferrocarril



Francisco Gil sinalou que as infraestruturas son unha reivindicación do Eixo ao longo da súa historia e lembrou que o proxecto inicial do corredor de alta velocidade abarcaba desde Ferrol ata Tui, na fronteira con Portugal, un total de máis de 230 quilómetros.



Con todo, sinalou, que neste tempo as autoridades centráronse na Coruña-Vigo e mesmo na Coruña-Lisboa, pero a reivindicación inicial inclúe Ferrol.



Deste xeito, Gil afirmou que a conexión entre A Coruña e Ferrol se atopa “en suspenso” e unicamente está en desenvolvemento unha ligazón en Betanzos para eludir a estación de Infesta e que os ferrocarrís non invistan a marcha.



Neste eixo está en estudo informativo a electrificación da vía entre as localidades pontevedresas de Arcade e Redondela para que os trens de mercadorías “poidan chegar a Vigo con máquinas eléctricas e non con diésel”, apuntou Gil.