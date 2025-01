Detido un veciño de Mos por agresión á súa nai de 70 anos

Un veciño de Mos (Pontevedra) foi detido por agresión á súa nai de 70 anos, segundo informaron a Europa Press fontes da Garda Civil.

En concreto o home, de 41 anos, foi detido na parroquia de Tameiga, no municipio pontevedrés de Mos, como autor de lesións producidas á súa proxenitora no domicilio de ambos.

A vítima, con graves e múltiples feridas, explicou a Benemérita, foi trasladada debido ás lesións que presentaba ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

O mesmo ocorreu co caso do home detido, aínda que no seu caso foi trasladado á Unidade de Psiquiatría, precisaron as mesmas fontes en relación a uns feitos ocorridos este domingo e dos que se tivo constancia un dez minutos antes do dez da noite.