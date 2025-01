A compra de vivenda aumentou un 32,5% en Galicia no mes de novembro novembro

A compravenda de vivendas aumentou en Galicia en novembro de 2024 un 32,5% con respecto a un ano antes, 17,5 puntos máis que a media nacional, que moderou a súa subida nese mes ao 15%, segundo os datos publicados polo Instituto Nacional de Estatística (INE).



En novembro de 2024 as compravendas de vivenda nova aumentaron en España un 37,4% con respecto ao mesmo mes dun ano antes ata as 12.328 operacións. Con todo, as transaccións de vivenda de segunda man seguiron sendo as máis numerosas do mercado ao representar máis do 77% do total con 41.971 unidades, o 9,8% máis.



Con esta nova subida, as compravendas anótanse un crecemento do 8,1% a falta dun mes para coñecerse o dato de peche de 2024, que desde o segundo semestre viuse animado polas sucesivas baixadas dos tipos de interese e o consecuente abaratamento do financiamento hipotecario.



Aínda que moderou as subidas rexistradas en setembro e outubro, superiores ao 40% interanual, co incremento interanual de novembro, novamente de dous díxitos, a compravenda de vivendas encadea cinco meses consecutivos á alza.

Seis meses á alza



En novembro de 2024 as compravendas de vivenda nova disparáronse un 37,4% con respecto ao mesmo mes de 2023 ata as 12.328 operacións. Con iso, a obra nova suma seis meses consecutivos á alza. As transaccións de vivenda de segunda man seguiron sendo as máis numerosas do mercado ao representar máis do 77% do total con 41.971 unidades, o 9,8% máis.



Cabe lembrar que un mes antes a segunda man marcou o máximo desde que en 2007 o INE comezou a elaborar a súa serie histórica. Por réxime de vivenda, a libre sumou en novembro 50.177 transaccións, máis do 92% do total, e anotouse unha subida do 14,5% en taxa interanual. No caso da protexida, as compravendas creceron en maior porcentaxe, un 21,4%, ata as 4.122 operacións.

A cifra máis alta nun só mes



Con respecto a outubro, as transaccións de vivendas caeron un 21,8%. Esta nova subida prodúcese despois de que a compravenda de vivendas disparásese en outubro un 51,3% con respecto a 2023, o seu maior incremento desde agosto de 2021, e contabilizase 69.418 operacións, a cifra máis alta nun só mes en case 17 anos e medio.



A vivenda nova foi a que rexistrou o maior retroceso intermensual, do 24%, mentres que no caso da vivenda de segunda man o descenso foi do 21,1%. Por réxime, tanto a vivenda protexida como libre presentaron caídas nas operacións fronte a outubro, en ambos os casos do 21,8%.



A falta dun mes para coñecerse o dato de decembro, as compravendas anotáronse un crecemento do 8,1% nos once primeiros meses de 2024 á calor das baixadas dos tipos de interese a partir da segunda metade do ano.



A vivenda nova foi a que máis aumentou ata novembro, un 20,5%, mentres que a usada fíxoo en menor porcentaxe, un 5,3%.Por réxime, a vivenda libre subiu un 8,4% desde xaneiro e a protexida o 4,5%.



Ao longo de 2024 a compravenda de vivendas estivo marcada polas subidas e as baixadas dos tipos de interese e a falta de produto dispoñible, que segue presionando á alza os prezos.