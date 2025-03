Alcoa comunica ao comité que está “moi preto” do reinicio do aluminio

O comité de empresa de Alcoa San Cibrao informou de que a compañía lle comunicou na décimo novena reunión de seguimento do acordo de viabilidade para o complexo industrial de A Mariña, que tivo lugar este mércors no Ministerio de Industria, en Madrid, que está “moi preto” de ordenar o “rearranque” das cubas de electrolisis na fábrica de aluminio.



A empresa tamén confirmou na reunión a súa intención de iniciar as obras para ampliar o Depósito de Barros Vermellos (DBR), onde se almacenan os residuos tóxicos derivados da transformación de bauxita en alúmina, unha vez que conta co permiso tramitado pola Xunta.



Así mesmo, comunicou a súa idea de “meter novos fondos” no complexo industrial, así como a incorporación de “un novo socio”. O comité tamén informou de que Alcoa confirmou na reunión que “os dous seguintes anos” espéranse “fluxos de caixa negativos”, aínda que confía en que sexan “positivos no terceiro ano”.



En canto á demanda principal do comité, que é a construción do forno de cocción de ánodos, a compañía informou á representación dos traballadores de que “os investimentos” previstos no acordo de viabilidade están “a realizarse”, precisamente fóra desa.

En todo caso, os representantes da compañía dixéronlle ao comité que o aprazamento na execución dese investimento, a máis importante de cantas figuran no acordo de viabilidade, “non é a cancelación do proxecto, senón o aprazamento, debido aos fluxos de caixa negativa que atravesa a compañía”.



En relación co forno, o comité de empresa explicou a súa importancia para a viabilidade da fábrica, dados “os gastos inmensos que xerará traer ánodos de fóra”. Ao seu xuízo, esa situación faría que “a planta fose inviable”.



Nese sentido, o comité propuxo que a empresa financiase o investimento a través de “créditos tipo ICO”, pero Alcoa contestou que “traballa nunha folla de roteiro para facer viable a planta”, ademais de facer “unha recapitalización da débeda para ter respaldo” financeiro e conseguir que deixase de ter a consideración de “empresa en crise”, de modo que poida optar a máis axudas. En todo caso, tamén confirmou que “se fose necesario miraríanse outras posibles vías de financiamento adicionais”.



Ante esa resposta, o comité solicitou que “as administracións garantisen que, se isto non sae ben”, se proceda a unha intervención da planta por parte da SEPI, algo ao que se comprometera o Goberno central.



De feito, a representación dos traballadores afirmou que ambos os dous gobernos, o central e o da Xunta, “cren que a día de hoxe xa realizaron todo o esforzo posible pola súa banda e agora é a quenda do comité e de Alcoa”, de “sentar” para buscar “un acordo que satisfaga as condicións” para permitir a continuidade da planta.