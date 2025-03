Abre o prazo de solicitude de avais da Xunta para a compra de vivenda

As solicitudes de avais da Xunta para a compra de vivenda protexida, ou todo tipo de vivenda para menores de 36 anos, poderán presentarse a partir do 1 de abril, e ata o vindeiro 31 de outubro ou ata esgotar o importe máximo orzado para este ano de cinco millóns de euros, anunciou o Goberno autonómico.



A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, asinou este luns o convenio de colaboración con Abanca e Caixa Rural no que se fixan os termos e condicións para a concesión dos avais á adquisición de vivenda.



O director de Negocio Institucional de Abanca en Galicia, José Lino Comesaña, e o subdirector xeral de Caixa Rural, Gabriel Seixo, asinaron o acordo en representación das entidades bancarias adheridas.

Esta convocatoria 2025 dá continuidade á liña lanzada polo Goberno autonómico en 2023 para facilitar a compra de vivenda aos menores de 36 anos, coa novidade de que agora se amplía a toda a poboación, sen límite de idade, cando se trata de adquisición de vivenda protexida.



Tal como lembrou a Xunta, a convocatoria xa se publicou no Diario Oficial de Galicia e as solicitudes poderán presentarse a partir de mañana, 1 de abril, e ata o 31 de outubro.

Os beneficiarios dos avais deberán estar empadroados en Galicia e ter menos de 36 anos no momento de presentar a solicitude do aval para a adquisición da súa primeira vivenda. En caso de vivenda protexida, onde non hai límite de idade, os solicitantes deberán cumprir os requisitos esixidos para o acceso a este tipo de domicilios.



A vivenda terá que estar localizada en Galicia e destinarse a residencia habitual e permanente do comprador polo menos durante o período de duración do aval. Entre outros requisitos, o prezo da vivenda non poderá superar os 260.000 euros nos concellos da Coruña, Santiago, Vigo, Pontevedra e Ourense, mentres que 210.000 euros en Lugo e Ferrol ou en municipios de tamaño medio e 180.000 no resto de localidades galegas.