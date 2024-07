Los niños de Fisterra serán atendidos en el consultorio de Cee o en el hospital en caso necesario

La Xunta respondió a la concentración celebrada este lunes ante el centro de salud de Fisterra para exigir una solución permanente al reiterado problema de falta de servicio de pediatría, recordando que con el plan de contingencia elaborado por Sanidade está garantizada la atención pediátrica durante la época estival.



“A poboación da comarca de Fisterra ten garantida a atención pediátrica neste período estival. No caso de posibles fallas puntuais no centro de saúde de Fisterra, a poboación pediátrica deste municipio, 386 rapaces, será atendida no centro de saúde de Cee e se fose preciso no Hospital Virxe da Xunqueira, centro que conta con garda de pediatría as 24 horas”, se dice en el comunicado remitido por la Xunta en respuesta a la protesta convocada por el BNG fisterrán.

En el mismo se añade que ante la ausencia de un facultativo de pediatría por el motivo que sea, y ante la falta de este tipo de profesionales en el mercado laboral para cubrir bajas puntuales, “a actividade na Área Sanitaria da Coruña e Cee organizouse de tal xeito que os puntos asistenciais estean operativo garantindo a atención e mantendo a oferta asistencial, se repercutir a calidade da mesma”.

Concentración del BNG

Más de una treintena de personas respondieron al llamamiento del BNG y se concentraron este lunes ante el centro de salud de Fisterra para reclamar un servicio de pediatría permanente.

Entre los asistentes figuraban la alcaldesa, Aúrea Domínguez, y el diputado nacionalista Óscar Ínsua, al que no le valen las “escusas” de la Xunta de que no hay médicos después de 15 años gobernando.

Animó así a seguir protestando y dijo que no hay derecho a que los padres estén preocupados por no saber los kilómetros que tendrán que recorrer para que sus hijos sean atendidos.