El BNG de Muxía pide que el topónimo Tralapedra sea recogido en el padrón municipal

El BNG de Muxía reclama que el lugar de Tralapedra, en la parroquia de San Martiño de Ozón, sea reconocido de forma oficial y que dicho topónimo quede recogido en el padrón municipal, por cuanto su existencia se remonta a “tempos inmemoriais”.



Los nacionalistas explican que la iniciativa responde a una demanda de los propios vecinos de la citada aldea, “cuxa existencia non pode ser negada, pois consta no DNI dalgún veciño e mesmo está sinalizada cun indicador oficial no cruce da estrada AC-440”.



La portavoz de la formación, Mercé Barrientos, afirma que los naturales del lugar llevan tiempo intentando, sin éxito, que el topónimo se incluya en el padrón para que dejen de llegarles cartas en las que como lugar de residencia, en vez de Tralapedra, figura Castelo, un núcleo de mayor entidad que está situado en las inmediaciones.



“O trámite non debería de supor ningunha complicación, segundo indicaron fontes municipais, mais o caso é que o ansiado recoñecemento non chegou polo de agora”, apunta Barrientos.

“Entre o BNG e a veciñanza decidimos, para axilizar os trámites, enviar esta petición a través dunha mediática carta aos Reis Magos de Muxía, que de seguro terán a ben conceder o desexo e o dereito dos veciños de Tralapedra a que se recoñeza o seu fermoso lugar de nacemento e residencia”, añade la representante del Bloque muxián

.

Mercé Barrientos incide asimismo en que la toponimia y la microtoponimia son elementos singulares del patrimonio cultural a los que debe prestarse la debida atención para facilitar su conservación y transmisión a las nuevas generaciones, si bien considera que dicho legado “está esmorecendo por falta de recoñecemento e coidado”



La aldea de Tralapedra cuenta tan solo con cuatro casas, de las que tres siguen estando habitadas.