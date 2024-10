El alumnado de O Pindo vuelve a las aulas

El alumnado del CEIP O Pindo, en Carnota, regresó este lunes a las aulas tras 7 días lectivos consecutivos sin acudir a clase y 13 jornadas de lucha y protestas por los recortes de la Consellería de Educación. La comunidad educativa consiguió que se incrementasen las horas de atención de especialistas para Audición e Linguaxe (AL) -que habían suprimido- y de Pedagoxía Terapéutica (PT), tal como destacan las familias.

Además, afirman que este frente común entre familias, docentes y sociedad en general, “tamén serviu para aprender moitas cousas. “Para aprender que temos dereitos, que cando non están garantidos hai que reclamalos e que cando se fai en equipo é un camiño máis doado”, añaden, y anuncian que “non nos doblegamos ante a la mala xestión dos que mandan” y que seguirán reivindicando sus derechos.



En este sentido, insisten en que continuarán reclamando una cuidadora estable para el centro, puesto que en estos momentos la plaza está cubierta por una temporal, que deberá de regresar a su antiguo puesto cuando así se lo demanden. En el centro hay un alumno de Educación Infantil que requiere los servicios de un cuidador a tiempo completo.



Las familias destacan que el centro escolar “gañou unha batalle estes días, puido chamar a atención dos que nos xestionan máis arriba e facerlles entender que cando a cidadanía desperta é fundamental oila e darlles solucións”. En su opinión, creen que la Administración también aprendió de esta situación y confían en que sirva “para avanzar hacia un modelo onde o que contan son as persoas e non só os números”, al contar con una directora con 15 años en el cargo a la que deberían apoyar con más recursos; un equipo docente “que mostrou de forma contundente as súas demandas”; unos vecinos “que sinten seu o cole” y también cuentan con el apoyo de los líderes políticos locales.



Subrayan que el centro cumple 50 años, por lo que “existe e resiste e apostamos por unha educación humanizada porque vivir no rural é un acto de valentía”.