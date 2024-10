El fisterrán Edi revoluciona la casa de ‘Gran Hermano’

El fisterrán Eduardo Ínsua, más conocido como Edi, está revolucionando la casa de ‘Gran Hermano’. Los votos de la audiencia le permitieron continuar en la el programa el pasado jueves, ya que estaba nominado con otras dos concursantes, Silvia y Nerea, y también se ha salvado de las nominaciones de sus compañeros para abandonar el concurso la próxima semana. El joven fisterrán se ha convertido en uno de los grandes protagonistas dentro de la casa y en el plató de Telecinco durante la gala en directo.



El idilio que mantiene con una de las concursantes, Violeta, ha servido para provocar algunos momentos tensos en el plató entre su hermana, Yaiza, que acudía por primera vez al programa, y Laura, la madre de Violeta. “Yo no soy nadie para decir que salga Edi”, contestó Laura a Jorge Javier Vázquez cuando le preguntó por el asunto. En este momento, Yaiza aprovechó para intervenir y ponerle las cosas claras a la madre de Violeta por unas declaraciones que había hecho sobre su hermano al recriminarle la actitud con su hija, entre las que aseguraba que “es más simple que un pedo”. “Imberbe”, “parece que tiene 5 años”, “en su vida va a tener a una tía así delante”, fueron otras de las descalificaciones que vertió Laura hacia Edi, que sentaron muy mal en el entorno del fisterrán.



“Creo que se debería hablar con un poco más de empatía y de educación, no se deberían decir las palabras que dijiste porque la familia que está fuera también sufre”, le recriminó Yaiza. “Creo que mi hermano peca de torpe, pero no de maldad. Es sincero con ella en todo momento. Ella está más enamorada que él, pero no podemos pedirle a él que vaya a otra velocidad, simplemente sinceridad. Él le está diciendo que hay cariño, que hay atracción, pero no sentimientos”, le dijo Yaiza a Laura. “Ella, teniendo esa información es mayor para coger y decir, hasta aquí o sigo. Porque los dos están a gusto y se están conociendo y no se sabe lo que va a pasar”, añadió la hermana del concursante.



Sus palabras tampoco gustaron a la madre de Violeta, que tachó a Edi de falta de honestidad. “Tu hermano honesto es muy poquito porque, desde el minuto uno empezó a hablar y a tontear con Violeta, de pronto decía que sí y de pronto decía que no”, afirmó.



También en el plató otra de las concursantes ya expulsadas de la casa, Elsa, aclaró que su relación con Edi era de simple amistad, tras haberse insinuado que pudo haber algo entre ellos o que podría haberlo en el futuro. “¿Crees que Elsa ha podido sentir algo por mí? Nunca me dijo nada. Como salga el jueves la como a besos… Le digo, tú te quedas aquí y hablas conmigo un cacho grande y arreglamos todo lo que haya que arreglar…”, confesaba Edi a uno de sus compañeros, después de que Elsa le dijese “te amo cariño” en una visita a la casa de Gran Hermano.



Mientras tanto, en la casa de Guadalix la tensión también era máxima porque todavía no se conocía quien sería el expulsado. Violeta se despedía de él pensando que quizás no se volviesen a ver, con lágrimas y confesándole sus sentimientos. A preguntas de Jorge Javier Vázquez, Edi aseguró que se darían una oportunidad fuera de la casa, además de admitir tener una gran “incertidumbre” por el choque de realidad si finalmente era el expulsado.



Silvia fue finalmente la concursante expulsada, lo que emocionó especialmente a Violeta, que confía en seguir su historia de amor con Edi. “Siento ilusión, cariño, aprecio… me gusta mucho…”, contestó Violeta a la pregunta de Jorge Javier para conocer sus sentimientos hacia el fisterrán. Edi también admitió sentir “muchísimo cariño” desde el primer momento que la conoció. “Es un sol de niña”, destacó. Los momentos “calientes” entre Edi y Violeta también fueron muy sonados en el programa mientras Jorge Javier proclamaba a los cuatro vientos que “Violeta está enamorada hasta las trancas”.



Durante el programa también se advirtió de la tensa relación que mantiene Edi con otros dos concursantes, la pareja de gallegos Vanesa y Ferrol, especialmente con Vanesa. “De los tres concursantes el que no me aporta nada es Edi”, confesaba Vanesa antes de saber el resultado de las nominaciones. De todas formas, cuando Jorge Javier le hacía creer que había sido Edi el expulsado, Vanesa le deseó buena suerte e incluso le cantó un bolero, tal como le pedía el presentador. Los enfrentamientos entre Edi, Vanesa y Javier son continuos dentro de la casa, sobre todo en relación a las tareas de la casa. Vanesa, Javier, Daniela y Lucía son los cuatro nominados de esta semana.