El Fisterra Experience, una nueva apuesta cultural por la música de producción gallega

Este fin de semana Fisterra se llenará nuevamente de música con el Fisterra Experience, un nuevo evento enfocado en la música de producción gallega, que sustituye al Fisterra Blues Experience apostando por una variada programación que abarca desde el rock hasta el indie, pasando por el funk y el folk.



Los detalles del festival que comenzará el viernes se dieron a conocer este martes en el Hotel Bela Fisterra. En la presentación participaron Paula González, directora de comunicación del festival; Belén do Campo, delegada de la Xunta; y Áurea Domínguez, alcaldesa de Fisterra. También estuvo presente José Luis Gómez Rego, delegado de Estrella Galicia en la comarca de Bergantiños.



El Fisterra Experience contará con un programa variado de actividades, siendo The Rapants uno de los platos fuertes. La inauguración será el viernes con una sesión de Eme DJ al atardecer en O Semáforo. El sábado, habrá una sesión vermú a cargo de Ukestra do Medio en el Hotel Bela Fisterra y la actividad “Música a Bordo”, que estará a cargo del cantautor Indomable en un barco de Cruceros Fisterra. Por la noche, en el Escenario Xacobeo de la rúa da Foliada, actuarán Brais Morán & Nasaufunk, seguidos de The Rapants y una sesión de DJ Peter Sélek para cerrar la jornada. El domingo, Cachas & Cousins ofrecerá una sesión vermú en el Hotel Bela Fisterra.