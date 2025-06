El BNG insta a la Xunta a impulsar las gestiones para construir el nuevo centro de salud de Fisterra

El diputado del BNG por la Costa da Morte, Oscar Insua, ha presentado en el Parlamento gallego varias iniciativas en las que insta a la Xunta a impulsar las gestiones necesarias para la construcción de un nuevo centro de salud de Fisterra. El BNG pide que se licite este año la redacción del proyecto y que en los presupuestos de 2026 se dote de una partida suficiente para financiar la construcción.



Oscar Insua recuerda que el Concello de Fisterra lleva más de veinte años esperando por un nuevo centro médico de atención primaria y que desde al menos 2005 el consistorio ha ofrecido diversas parcelas para que la Consellería de Sanidade ejecute la obra. El BNG señala que el actual centro médico sigue en el edificio del Instituto Social da Mariña, construido hace más de cuarenta años, con espacios “viejos y obsoletos” tanto para las consultas como para atender a los pacientes en las condiciones idóneas. “Un edificio que carece de accesos para persoas con discapacidade, xa que teñen que utilizar o ascensor do Concello, edificio anexo, que se instalou na última reforma, e no cal non cabe unha padiola”, indican el BNG, que añade que ”os accesos que posúe son unicamente por medio de escaleiras, dado que se sitúa nunha terceira planta, e a accesibilidade que ten sen elas é mediante unha pendente en caracol cun ancho que non chega a un metro”.



Oscar Insua señala que la Xunta “leva mareando ao Concello dende hai máis de vinte anos” sin avances en este asunto. Por su parte, la portavoz del BNG de Fisterra, Tereixa Fernández, afirma que su grupo lleva tiempo proponiendo que el centro de salud se haga en los terrenos municipales situados en San Roque, que son recogidos en el PXOM como zona para servicios sociales y culturales.