Rueda dice que la decisión de Sánchez responde a una planificación y su interés personal

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado este jueves que la decisión del presidente del Gobierno de tomarse unos días de reflexión sobre su futuro "da la sensación de que responde a una planificación, a un interés personal de Pedro Sánchez, como siempre".



En declaraciones a los medios en Santiago, tras asistir a la toma de posesión de varios altos cargos de su Gobierno, Rueda ha afirmado que le parece "increíble", "aún lo estamos asimilando", ha añadido, tras asegurar que "ni España ni Galicia se merecen esto".



"Que el presidente de un Gobierno, de una nación decida y anuncie que se va a tomar cinco días de reflexión, de desaparecer, y después decirnos a todos lo que va a hacer con su futuro no me parece serio en absoluto", ha incidido Rueda.



En opinión del presidente gallego, ante los hechos que se han puesto sobre la mesa, en alusión a la denuncia admitida a trámite contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, lo que debería haber hecho éste es "dar explicaciones" y hablar con "claridad".



Según Rueda, la decisión de Sánchez es "una enorme responsabilidad" y, si bien ha aclarado que el jefe del Ejecutivo "tiene todo el derecho" a tomar las decisiones que considere oportunas, lo que debería hacer es dar explicaciones antes de "esta performance", como ha calificado la carta publicada por Sánchez en las redes sociales.



Para el titular de la Xunta la actitud de Sánchez no ha hecho más que generar "incertidumbre y desconcierto", algo que no se merecen los españoles, por lo que ha instado al presidente del Gobierno a defenderse de la manera que considere oportuna, "con argumentos", y que no deje al país cinco días "sin dirección".



"La carta es una mezcla de victimización, de ataque directo y de crispación. Todo eso era mucho mejor sustituirlo por una comparecencia, dar explicaciones, si es que las tiene, ante unos hechos que se han puesto sobre la mesa", ha señalado.



Además, ante la pregunta de si Sánchez debería someterse a una moción de confianza a partir del próximo lunes, Rueda ha zanjado: "Es tan difícil hacer predicciones en este abismo de incertidumbre en el que nos ha metido...".



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido cancelar unos días su agenda pública para reflexionar si renuncia o no a la jefatura del Ejecutivo tras la denuncia contra su esposa y comunicará su decisión en una comparecencia el próximo lunes 29 de abril.