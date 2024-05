Puente avanza que las ciudades que quieran soterrar vías deberán asumir el 70 % del coste

El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha avanzado que si las ciudades quieren soterrar las vías férreas deberán asumir un 70 % del coste y cree "inasumibles" los protocolos actuales en esta materia, con inversiones que, a precios actuales, llegan a 40.000 millones.



En una comparecencia este lunes en el Senado para dar cuenta de las líneas de trabajo del ministerio que dirige, ha defendido que es preciso "racionalizar" las integraciones urbanas y hacer los soterramientos "solo en los casos necesarios" porque "hay soluciones más amables, más eficaces y más factibles" para eliminar los impactos del tren cuando atraviesa las ciudades.



Los diversos protocolos firmados para soterrar vías a su paso por las ciudades en el pasado recogen inversiones que suman 28.000 millones, pero si esa cantidad se actualizara con la subida de la inflación, llegaría a los 40.000 millones, según las cifras que maneja el ministro.



A su juicio, en muchos casos la integración ferroviaria en superficie es la mejor desde el punto de vista técnico y de plazos y la más viable económicamente.



Hay lugares, ha añadido, en los que no es factible esa integración "blanda", como es el caso de Bilbao, donde "aunque quisiéramos no podríamos porque técnicamente no existe la posibilidad".



En Europa, ha abundado, no se hacen soterramientos de vías y además, en "casi todos" los países se ha optado por que sean los territorios los que costeen ese tipo de obras.



Ha recordado que la deuda actual del gestor de la infraestructura ferroviaria Adif asciende a 17.000 millones, por lo que ha instado a los senadores a "echar cuentas" sobre si es "realista" asumir 40.000 millones más.



"Cuanto antes seamos conscientes de esta realidad, antes trazaremos un plan [de soterramientos] que no este sujeto a vaivenes electorales", ha asegurado Puente, que cree que estos debates deben convertirse en "cuestiones pacíficas no beligerantes".