Felipe González asegura no haber escuchado los audios entre Juan Carlos I y Bárbara Rey

El expresidente Felipe González ha negado haber escuchado los audios conocidos en los últimos días entre el Rey emérito Juan Carlos I y la vedette Bárbara Rey. "No tengo ni idea de lo que hablan", ha asegurado.

El socialista ha asistido este jueves a la primera jornada del Foro La Toja, que se celebra hasta el sábado en A Illa da Toxa, en O Grove (Pontevedra) y donde esta tarde ha participado en una mesa de debate junto al también expresidente Mariano Rajoy y el portugués Antonio Costa.

A la salida del Palacio de Congresos, se le ha preguntado a González por los audios entre el emérito y la vedette -- puesto que él era presidente del Gobierno cuando estos se grabaron -- y ha negado, visiblemente molesto, haber escuchado "nada".

"Yo no he oído ningún audio y menos de eso", ha aseverado de camino al coche que lo iba a recoger. En ese momento, y ante la insistencia de los periodistas respecto a una posible pago con fondos públicos a la artista, ha reiterado su negativa.

"¡Que no, que no! Que no tengo ni puta idea de lo que me habláis. No sé si me entendéis. Y ahora que oigo de que van, menos los oiré", ha asegurado.