Feijóo: "Sánchez vive del sectarismo salvaje"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que España está viviendo un "desafío nacional" por el cupo catalán pactado entre el PSOE y ERC, cuyo objetivo ha apuntado que es "financiar el 'procés'", y cree que no se puede recuperar el consenso con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque "vive de la confrontación y del sectarismo salvaje".



"El sanchismo no va a durar siempre. Yo puedo decir varios nombres del PSOE con los que sería muy fácil, o verosímil al menos, recuperar los consensos. ¿Se puede recuperar el consenso con Sánchez? No. Vive de la confrontación y del sectarismo salvaje. Su proyecto no es España, es él", ha afirmado este domingo en una entrevista en 'El Mundo', recogida por Europa Press.



El líder popular afirma que la financiación autonómica se ha roto para "salvar al soldado Sánchez" y defiende que las comunidades autónomas "son una red de responsabilidad, de sentido de Estado y de equidad". "Yo comprendo que acordar entre todos lo que es de todos es difícil, pero es lo correcto. Un apaño entre dos es lo fácil, pero es inmoral", ha explicado.



Feijóo afirma que la financiación es "mucho más importante" que la amnistía y argumenta que el modelo del Gobierno construye "una España de ciudadanos de primera y de segunda en lo que se refiere a los servicios públicos". "Se le está diciendo a la inmensa mayoría que tendrá el 50% de los ingresos que se recaudan en su comunidad, y que 7 millones de españoles, la inmensa minoría, tendrán el 100%", ha indicado.



"Los representantes ordinarios del Estado, que son los presidentes autonómicos, han de saber que esto no es un problema de dar un poco más de dinero", ha añadido el líder del PP.



En la entrevista, Feijóo señala que el PP va a tratar de conseguir que en el Congreso no se apruebe la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas (LOFCA) y , denunciar que no se convoca la Conferencia de Presidentes, además de explicar que "para mantener a Sánchez se rompen 45 años de financiación de los servicios públicos en igualdad".



"Esto es una deriva absoluta: un presidente que compra la prórroga de su mandato en el Gobierno de España con el dinero de los españoles. Estamos en un momento histórico", ha asegurado.



Asimismo, Feijóo considera los presidentes autonómicos deben acudir a la reunión con Sánchez en el Palacio de la Moncloa, por que de lo contrario "se cometería un error", y comenta sobre el Congreso Federal del PSOE que será "una purga federal".



"Amenaza a todo aquel que discrepe (Sánchez). El PSOE está en una situación crítica existencial y, como diría Guerra, ya no lo conoce ni la madre que lo parió", ha aseverado.



Por último, sobre la gestión migratoria, el líder del PP defiende que la inmigración regular es necesaria en España si los inmigrante llegan con un contrato de trabajo y asumiendo las leyes españolas. En este sentido, considera que la política migratoria de la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, es más sensata que la de Sánchez.



"Hoy, España es el peor país de la UE en gestión migratoria. España es un chollo para las mafias que trafican con personas. La inmigración irregular hay que tratarla con la Carta Europea y hemos de hablar de expulsiones, devoluciones y retornos. Lo irregular no cabe en el Estado de Derecho", ha sentenciado.