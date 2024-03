Feijóo cumple dos años al frente del PP con un poder territorial histórico pero sin gobernar España

Alberto Núñez Feijóo cumple este 2 de abril dos años como presidente del PP con la decepción de no haber logrado convertirse en inquilino de la Moncloa en las generales de año pasado, pese al enorme poder territorial que atesora el partido desde mayo de 2023, unos comicios en los que logró teñir de azul casi todo el mapa de España al conseguir 11 gobiernos autonómicos, una treintena de capitales de provincia y el 40% de los ayuntamientos.



Feijóo afronta este segundo aniversario como líder del PP con la vista puesta en tres citas electorales inminentes: las vascas, las catalanas y las europeas, y con la incertidumbre de cómo los resultados pueden agitar el tablero político nacional y afectar al Gobierno de Pedro Sánchez, que ha renunciado a presentar un proyecto de Presupuestos este año tras el adelanto electoral en Cataluña.



De hecho, Feijóo (1961, Os Peares, Orense) ve "perdida" la legislatura y ha pedido a Pedro Sánchez que "haga las maletas" en Moncloa porque lidera un Gobierno "en agonía", que no es "útil" ni "sirve" a los españoles. "Este Gobierno ya no tiene arreglo, ha nacido averiado. La avería cada día es mayor y es imposible arreglar lo que no funciona", dijo hace dos semanas.

Un congreso extraordinario tras la guerra entre Casado y Ayuso

El 1 y 2 de abril de 2022, los más de 3.000 compromisarios del PP reunidos en el congreso extraordinario de Sevilla eligieron presidente a Feijóo con el 98,35% de los votos, poniendo fin al liderazgo de Pablo Casado tras una profunda crisis interna que convulsionó al partido.



La guerra soterrada entre el equipo de Casado y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, venía de lejos pero implosionó a mediados de febrero de 2022 de forma virulenta con acusaciones de supuesto espionaje y corrupción.



Casado exigió entonces a Ayuso aclarar si su hermano recibió 286.000 euros en comisiones por mediar en un contrato de mascarillas en plena pandemia, mientras la presidenta madrileña acusó a 'Génova' de vincularla con la corrupción sin pruebas. Meses después, la Fiscalía archivaría esa investigación a Tomás Díaz Ayuso.



El 23 de febrero de 2022, Casado reunió a los 'barones' del PP, que visualizaron su apoyo a Feijóo --llevaba casi 14 años al frente de la Xunta de Galicia--, que fue ungido como nuevo líder en el cónclave de Sevilla, donde prometió "unir" al PP y "coser" las heridas.



En pocos meses, logró la remontada del partido y cosechó un enorme poder territorial en las autonómicas y municipales celebradas un año después. Sin embargo, no consiguió desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa en las generales que se celebraron solo dos meses después. Algunos errores de campaña y las negociaciones con Vox en varios territorios penalizaron a los 'populares' en las urnas.

"Silencio" y "discreción" de Casado

Dos años después de dejar la Presidencia del PP, y en medio del cruce de reproches entre PSOE y PP por la corrupción del 'caso Koldo' y el caso de presunto fraude fiscal que afecta a la pareja de Ayuso, el entorno de Casado ha confirmado que seguirá alejado de la vida política y fuera del foco mediático.



"Desde hace dos años, Casado se ha impuesto la discreción y guardar silencio por respeto al PP y creo que la respuesta de Casado va a ser discreción y silencio", han garantizado fuentes próximas al exlíder del PP, que han destacado su "lealtad" al partido en todo momento.



Otras fuentes de su equipo de entonces han señalado a Europa Press que está "contento" con su nueva vida profesional, vinculada a un fondo de tecnología y defensa, en el que se ha rodeado de un equipo potente". Ha sido un "cambio de vida", tanto de trabajo como de domicilio, añaden las fuentes consultadas.

Cercar a Sánchez con el 'Caso Koldo' y la amnistía

Feijóo ya prepara la estrategia electoral ante las citas con las urnas que se avecinan entre abril y junio, en las que habrá dos temas clave: la ley de amnistía que se tramita en el Senado y, que según los 'populares', es "inconstitucional"; y la "trama Koldo' sobre presuntas mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia que en 'Génova' ya han bautizado como 'caso Sánchez'.



Es más, el PP quiere que se investigue la relación de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, con la aerolínea Air Europa, en medio de las negociaciones para el rescate de la compañía en 2020. Es más, no ha descartado que la cite a comparecer en la comisión de investigación que se va a crear en el Senado.



Después de varias protestas en la calle contra la amnistía, Feijóo ya ha prometido derogar esta norma si llega a Moncloa, si bien cree que no será necesario porque ya lo habrán hecho de facto los tribunales por considerar que es "inconstitucional".

Las europeas, "una segunda vuelta" de las generales

El PP aspira a crecer tanto en País Vasco como en Cataluña, los dos feudos con más debilidad orgánica del partido. Feijóo se volcará en ambas campañas, en especial la catalana, en la que busca convertir al PP en "la primera fuerza del constitucionalismo, una vez que el PSC ha dejado de serlo", según aseguran a Europa Press fuentes de su equipo.



Sin embargo, dentro de su objetivo de ensanchar el espacio de centroderecha no ha conseguido integrar por completo a Ciudadanos, partido del que ya habían incorporado "más de 200 cargos" en los últimos años. Las negociaciones con los naranjas se truncaron hace justo una semana, un fracaso que terminó con la dimisión de que era hasta ahora secretario general de Cs, Adrián Vázquez.



Las europeas del 9 de junio serán las primeras elecciones de ámbito nacional desde las generales de 2023 y el PP se las toma como un "plebiscito" sobre Sánchez, al que ve "acorralado" por el 'caso Koldo' y la amnistía.



La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, considera que las europeas serán una "segunda vuelta" de las elecciones del pasado 23 de julio, convencida de que "sin duda alguna" Sánchez sufrirá un castigo porque "mintió a todos los españoles, especialmente a todos sus votantes". "Y por tanto, la mentira se penaliza", declaró el pasado mes de enero en una entrevista concedida a Europa Press.