Feijóo cree que Sánchez solo tiene dos opciones: ceder ante el independentismo o poner fin a la legislatura

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cuestionado este lunes si el cambio de postura de Junts sobre el presidente del Gobierno "va en serio o no", después de que el presidente del grupo, Carles Puigdemont, haya exigido este mismo lunes a Sánchez someterse a una cuestión de confianza. A su entender, el jefe del Ejecutivo solo tiene dos opciones: cesiones al independentismo o poner fin a la legislatura.



La reacción de Feijóo se ha producido poco después de que Puigdemont haya anunciado que Junts ha registrado una iniciativa en el Congreso para que el presidente del Gobierno se someta a una cuestión de confianza porque "no es de fiar" y dilata los acuerdos.



En declaraciones a los medios de comunicación tras una visita en la sede de ISDIN en Barcelona, Feijóo ha recalcado que el PP ha mantenido "desde siempre que lamentablemente el señor Pedro Sánchez no es de fiar".

"Parece ser que Junts ahora dice que no le parece fiable el presidente del Gobierno. A nosotros tampoco, pero desde el primer instante", ha añadido, a la vez que ha asegurado que Sánchez solo tiene dos opciones: cesiones al independentismo o el final de la legislatura.



En este sentido, el jefe de la oposición ha remarcado que la legislatura solo puede desarrollarse por una de estas dos vías y ha subrayado que "lo lógico sería lo segundo", la opción de poner fin a la legislatura.

Feijóo ha dicho desconocer qué camino tomarán tanto Junts como Sánchez. "Lo que sí puedo decir es que el señor Sánchez va a seguir intentando engañar a Junts, como ha venido engañando a todo el mundo", ha advertido.



Además, Feijóo ha indicado que le corresponde a Junts tomar las decisiones que considere oportunas y ha agregado que, si "no se fía hoy de Sánchez", no "entienden" por qué "se fió hace un año". "Desconozco si realmente esto va en serio o no", ha admitido en declaraciones a los medios de comunicación.



A su juicio, Sánchez es un político y "una persona no fiable", coincidiendo con las palabras de este lunes de Puigdemont, quien también lo ha valorado como no fiable, textualmente.



"Esta legislatura no ha nacido de la confianza, sino del interés", ha reiterado, y ha defendido que hace más de un año que no hay legislatura desde el punto de vista de leyes y reformas estructurales.