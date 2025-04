Bolaños enviará un coche oficial al juez Peinado para que le interrogue como testigo en la Moncloa

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comunicó al juez que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que le enviará un coche oficial para que le busque y le lleve a la Moncloa para tomarle declaración como testigo el miércoles 16 de abril, a las 10.30 horas, por la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Gómez en calidad de personal eventual de la Moncloa.



En una misiva, Bolaños asegura que “para facilitar el acceso y salida de la comisión judicial al Complejo de la Moncloa les ofrecemos la posibilidad de disponer de un vehículo del parque móvil”. El ministro pide al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado, que le indique “la hora y el lugar de recogida”, así como la identidad de las personas que integrarán la comisión judicial. El instructor contestó que el coche oficial deberá recoger a dicha comisión a las 09.45 horas en los Juzgados de plaza de Castilla.



La carta tiene lugar después de que la semana pasada el juez contestara que no tenía “inconveniente” en desplazarse hasta la sede de la Presidencia, “siempre y cuando” se le facilitase “un vehículo del parque móvil ministerial para realizar el correspondiente traslado”, dado que cuando fue a interrogar a Sánchez le retuvieron “un período de tiempo sensiblemente superior al necesario para permitirle el acceso”.

“Condiciones adecuadas”



Asimismo, Bolaños ofrece al instructor la posibilidad de “coordinarse con personal técnico para que la práctica de esta prueba testifical acordada por el juzgado que se lleve a cabo con las condiciones adecuadas”. “A estos efectos, les rogamos que nos envíen un correo electrónico concretando las necesidades requeridas”, apuntó.



Peinado le respondió que la comisión judicial “contará con un equipo de grabación compuesto por dos portátiles y uno adicional de contingencia, seis micrófonos y uno adicional de contingencia, un altavoz monitor y uno adicional de contingencia, una cámara de video y una adicional de contingencia”.



También dispondrá de “un procesador de señal digital de audio (DSP) y uno adicional de contingencia, cableado necesario, un grabador de DVD y uno adicional de contingencia, discos DVD y un router 5G y uno adicional de contingencia de diferentes operadores (si fuera necesaria conectividad)”, precisó. Además, el juez señaló que la comisión judicial estará acompañada por “dos técnicos y un tercero de contingencia como soporte técnico en la grabación”.

El ministro declara por ser identificado como el superior de quien tramitaba contratos como el de la asesora de Gómez



El instructor acordó la citación del ministro después de que Alfredo González, que en julio de 2018 era vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno y tramitó la propuesta de nombramiento de Álvarez como asesora de Gómez, le señalara como su entonces superior jerárquico.



El pasado mes de febrero, González explicó en su declaración como testigo que no conoce a Álvarez ni a la gran mayoría de las personas cuyos nombramientos se encargó de tramitar y que no recordaba si vio o no el currículum de la ahora asesora. En el marco de aquel interrogatorio, el magistrado le preguntó a quién reportaba durante esa época y si llegó a hablar con alguien sobre la propuesta de nombramiento de la ahora asesora de Begoña Gómez.



El testigo dijo que no recordaba haber comentado el asunto con ningún superior e insistió en que tramitó “muchos” nombramientos porque “era un período de cambio de Gobierno, que es cuando se sustituye todo el personal eventual”. Ante la sorpresa del instructor al no mencionarse los protocolos habituales, González respondió que no operan en el caso del personal eventual



Acto seguido, el juez le repreguntó de quién dependía: “¿Quién era entonces la persona que desempeñaba este cargo”. El testigo aseguró que era “Félix Bolaños”, a quien ubicó como su superior directo, con el que se reunía “todos los días” para despachar “multitud de asuntos” en la Moncloa.