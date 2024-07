Begoña Gómez no declara por consejo de su abogado, no porque tenga "algo que esconder"

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez que la investiga por tráfico de influencias "no porque tenga nada que esconder, no porque ella no quiera dar explicaciones", sino porque su letrado así se lo ha recomendado porque "la declaración del investigado tiene que hacerse con garantías".



Así lo ha explicado el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla, después de que la mujer del presidente saliera de la sala de vistas del Juzgado de Instrucción número 41, en el que ha permanecido unos diez minutos.



Gómez, que ha entrado por el garaje e iba vestida de negro - como el pasado día 5, cuando la declaración se pospuso porque la investigada no conocía toda la acusación-, ha llegado a la sexta planta de los juzgados en ascensor y ha recorrido los escasos pasos que hay hasta la sala de vistas acompañada por cuatro personas de seguridad.



Al salir también ha recorrido esa pequeña distancia, en sentido inverso, rápidamente.



"Doña Begoña Gómez no ha declarado no porque tenga nada que esconder, no porque ella no quiera dar explicaciones, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración. Estamos en un Estado de derecho, en una sociedad democrática avanzada y la declaración del investigado tiene que hacerse con garantías", ha dicho su letrado.



Ha recordado que él ha presentado varios escritos pidiendo al magistrado que explicara cuál era el objeto del procedimiento, y el juez dijo "que es objeto de investigación todos los actos, todas las conductas y todos los comportamientos" de la investigada "desde que su cónyuge es presidente del Gobierno y en relación con la denuncia inicial de Manos Limpias", y ha precisado que la Audiencia Provincial restringió la investigación y que una parte de los contratos se derivaron a la Fiscalía Europea.



Por eso "este procedimiento carece de objeto alguno en este momento", ha añadido el letrado, que ha precisado que además los dos informes de la UCO sobre posibles irregularidades en la adjudicación de contratos que se investigan "no han aportado nada" contra Gómez, "sino todo lo contrario".



"Este procedimiento se ha quedado sin contenido. No llegamos a entender qué guía al juzgado instructor en esta investigación expansiva que cada vez se extiende más y en donde las garantías, desgraciadamente no están lo protegidas que deben estar en un Estado de derecho", ha subrayado.



Sobre el informe remitido recientemente al juzgado por la Universidad Complutense sobre una posible apropiación irregular de un software por parte de Begoña Gómez, en el que la Universidad concluye que no se pueden acreditar ilegalidades por falta de datos, Camacho ha considerado "sorprendentes algunas de sus afirmaciones".



"La Complutense siempre tuvo conocimiento del registro de ese nombre (del software) e incluso se hizo con una unidad de la Universidad Complutense que se dedica a este tema. Y hay correos en donde queda claro que la Universidad Complutense sabía perfectamente este registro e incluso dio instrucciones de cómo debía hacerse y dónde debía hacerse", ha dicho.



En unas horas, a las 13.00, están citados como testigos el actual vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, José María Coello, y a su predecesor en el puesto, Juan Carlos Doadrio.