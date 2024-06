Abascal denunciará a Sánchez en la JEC por pedir el voto contra otros el día de votación

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este domingo que denunciará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la Junta Electoral Central (JEC) por llamar a votar en contra de "otros partidos", en lugar de limitarse a apelar a la participación en la jornada de votación.



Abascal ha hecho este anuncio a los periodistas después de ejercer su derecho al voto en el colegio público Pinar del Rey de Madrid pasada la una de la tarde.



"Hoy a primera hora de la mañana hemos vuelto a comprobar que estamos frente a un autócrata que no respeta las normas, que no respeta las leyes en la propia jornada electoral(...) y que ejerciendo el cargo de presidente del Gobierno no se ha limitado a animar a la participación y pedir una movilización masiva", ha criticado el líder de Vox.



Ha respondido así a Sánchez, quien tras votar ha dicho que este 9 de junio se está ante una decisión muy trascendente ante el peligro de la "ola reaccionaria".



"Lo que ha hecho es pedir el voto y además no directamente para su partido, sino directamente contra otros en la jornada electoral", ha advertido Abascal, para quien se trata de "una nueva demostración de un presidente del Gobierno que no tiene límites".



Ha recalcado que, sin embargo, él no puede hoy animar a votar contra la corrupción del presidente del Gobierno y su familia" ni tampoco en contra los que han arruinado el campo".



Y, por eso, ha llamado a los españoles, "independientemente de lo que piensen", a una participación "masiva", porque "se elige un parlamento, el europeo, que decide cosas que afectan de una manera directa a nuestras vidas".