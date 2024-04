El BBVA confirma su interés en negociar de nuevo una fusión con el Sabadell

El BBVA ha confirmado este martes que ha trasladado al presidente del Banco de Sabadell, Josep Oliu, el interés del grupo en iniciar nuevas negociaciones para explorar la posibilidad de una fusión entre ambas entidades, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).



Se trataría del segundo intento oficial después de que en noviembre de 2020, el BBVA y el Sabadell reconocieran que estaban negociando una fusión desde hacía meses, si bien dos semanas después de desvelar los contactos, las dos entidades anunciaron la ruptura de las conversaciones.



El BBVA prefirió no dar explicaciones, pero el Sabadell desveló entonces públicamente que la operación no había salido adelante al no llegar a un acuerdo sobre la eventual ecuación de canje de las acciones, es decir, el precio de la operación.