El Lubiáns se la juega en el derbi contra el Dominicos

Se acerca el final de la temporada 2023/2024 en la OK Liga Plata. Cinco partidos y quince puntos es todo lo que queda en juego y cada vez menos margen para equipos como el Calvo Escola Lubiáns, en puestos de descenso a Bronce.

Los carballeses la undécima plaza con once puntos, a cuatro de distancia del Dominicos, que marca los puestos de salvación con quince puntos en su haber.

Los coruñeses serán, precisamente, el rival de este sábado del Lubiáns en un duelo que puede decidir de forma casi definitiva el descenso a OK Liga Bronce.



Una victoria del Dominicos supondría que amplían su ventaja hasta los siete puntos, con tan solo doce por disputar, una distancia que, a priori, parece casi insalvable.

Por lo contrario, si el Lubiáns es capaz de imponerse en el Carballo Calero, se quedarían a tan solo un punto de la salvación y, aunque no dependerían de sí mismos para mantenerse en OK Plata un año más, meterían presión a los coruñeses para los últimos encuentros de liga.



El Dominicos cuenta en sus filas con uno de los jugadores más peligrosos del grupo Norte en la parcela ofensiva, como es Javier Añón, que está situado como tercer máximo anotador de la competición con un total de veintitrés goles, lo que supone más de la mitad de los que lleva su equipo en toda la temporada, que son cuarenta y tres.



Por su parte, el Lubiáns seguirá con la baja de Danilo, que estaba siendo un jugador clave en la rotación de Tomás de Llano durante el tramo de buenos resultados del equipo.

El Calvo necesitará del apoyo de toda la afición del Carballo Calero para sacar adelante un partido vital en su búsqueda de lograr el ansiado objetivo de la permanencia un año más en OK Liga Plata.