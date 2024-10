Jorge Cuesta: “Estoy orgulloso del equipo, pero duele caer así”

El Bergantiños quedó apeado de la Copa del Rey ante el Marbella (1-2), pero casi todos los que presenciaron el duelo en un campo que estaba a reventar, coinciden en que los carballeses merecieron más.



Al finalizar el encuentro, el técnico de los locales, Jorge Cuesta, tenía sensaciones encontradas. “Sí, estoy orgulloso de la imagen del equipo, pero también me duele mucho caer de esa manera porque no nos lo merecíamos”, valora.



Al preparador vigués le asalta la duda de si su planteamiento fue el correcto después de encajar pronto dos goles casi seguidos del Marbella. “Tal vez me equivoqué en no ser algo más conservador de inicio y en no dar un paso atrás cuando vi que ellos nos hacían mucho daño con su fútbol directo”, dice.

Sobre el particular añade que cuando se juega de “tu a tu” a un rival superior, éste puede sorprenderte en acciones puntuales, como ocurrió el miércoles por la noche.



Pese a las dudas expresadas en el pospartido, Cuesta defiende su filosofía de juego: “Cuando vine dije que íbamos a ser un equipo valiente, con personalidad y que intentaría jugar mucho tiempo en campo contrario y sigo manteniendo lo mismo”.



El técnico también pone en valor que en el once inicial había seis cambios con respecto al último partido de liga, pese a lo que el rendimiento del equipo no se resintió. “Entre el partido del sábado ante el Ávila y el de Copa con el Marbella actuaron 17 jugadores, demostrando que todos pueden ser titulares, lo que es un buen mensaje para todo el plantel”, señala.

Sobre los elogios recibidos por parte de su homólogo marbellí, comenta: “A todos nos gusta que se reconozca nuestro trabajo y que hablen bien del equipo, algo que también debe llenar de orgullo al club y a los jugadores”.