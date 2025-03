Cuesta: “Ahora que virtualmente estamos salvados, toca disfrutar”

El Bergantiños aprovechó en su visita al Compostela el momento dulce que atraviesa para imponerse por 0-2, en lo que supuso la sexta victoria consecutiva de los de Carballo.

Los 3 puntos sumados le acercan tanto a la salvación matemática como a los puestos de promoción de ascenso, que tienen a tan solo 2 puntos.



Aunque los rojillos les tenían muchas ganas al Compostela tras el 0-4 sufrido en la primera vuelta, su entrenador, Jorge Cuesta, reconoce que “ni nosotros merecimos ganar ni ellos perder” y cree que la clave del triunfo estuvo en que “la dinámica positiva de un equipo pudo con la negativa que atraviesa el otro”.



Para Cuesta, el 0-1 conseguido por Pachón “hizo mucho daño al Compostela por llegar después de un error inesperado” del guardameta local.

Tras el descanso el rival se rehizo y salió muy fuerte, además de arriesgar con un 3-5-2. “De salida nos crearon más problemas, pero supimos ajustar bien con 5 en el medio y 3 defendiendo por dentro. A partir de ese momento fue un querer y no poder por su parte”, explica el preparador vigués.



Aunque las dimensiones de San Lázaro eran propicias para el juego combinativo que acostumbra a practicar el Bergantiños, esta vez el equipo fue más efectivo que vistoso: “No estuvimos nada bien y nos costó mucho entrar en el partido. No sé si nos pesó el hecho de que ganando quedábamos tanto a un paso de la salvación como del play off de ascenso o si acabamos contagiándonos del ritmo lento del juego, pero lo cierto es que no estuvimos ni cómodos ni acertados”, apunta Cuesta.



Con el objetivo de la permanencia cerca de asegurar, “salvo catástrofe”, el técnico entiende que a partir de ahora “hay que ser ambiciosos” y pensar que “las posibles derrotas no deben dolernos porque el hecho de estar donde estamos ya es un premio”.



Con esa filosofía quiere encarar el partido del próximo domingo, día en el que visitará Carballo el Pontevedra, líder del grupo: “Va a ser un partido bonito para las dos aficiones y qué mejor manera de disfrutar y de seguir en la parte alta de la tabla que sacando los 3 puntos ante un rival de la talla del Pontevedra”, concluye.