El Bergan pierde a Álex Lorenzo por una rotura de ligamento

La peor noticia posible se confirmó este miércoles para el Bergantiños. “Tras as probas realizadas ao noso xogador Álex Lorenzo diagnosticóuselle unha rotura do ligamento cruzado anterior do xeonllo esquerdo”. Así anunciaba el club carballés la grave lesión de rodilla del mediocentro de Melide que se perderá lo que resta de temporada.



Según el Bergantiños, el futbolista que llegó el pasado verano a As Eiroas después de dos temporadas en el Silva será intervenido quirúrgicamente en las próximas semanas. “Queremos mandarlle todo o noso apoio e forza nestes momentos tan delicados e desexarlle unha moi boa recuperación. Volverás pronto, Meli!”, publica el Bergan en sus redes sociales.