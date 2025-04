El Bergan hace un llamamiento a la afición para recibir al Langreo

El Bergantiños hace un llamamiento a la afición para llenar este sábado el campo de As Eiroas ante la UP Langreo (17.00 horas). Desde el club señalan que se trata de un partido vital por varios motivos.

Por un lado, el Langreo es el principal rival por alcanzar la sexta plaza, un puesto que dará acceso para la Copa del Rey 2025-2026, ya que el Fabril no puede participar, al ser filial del Deportivo.



Por otro lado, una victoria permitirá seguir apurando las opciones de continuar en la lucha por meterse en el playoff de ascenso. “Difícil, pero no imposible”, asegura el club carballés ante la aspiración de meterse en el playoff.

Y, finalmente, porque una victoria sellaría matemáticamente la permanencia en la categoría, que ha sido el principal objetivo de los rojillos esta temporada.



Para facilitar que el campo se llene ante el Langreo, que club señala que cada socio podrá llevar un acompañante por cinco euros la entrada. “Pedimos a la afición que acuda al campo para animar al equipo en un choque vital”, señala el Bergantiños.