El Bergan suma un punto ante el Arosa (0-0) y sigue a siete del segundo

Un punto más y un día menos para que el Bergantiños certifique el ascenso a Segunda Federación que, salvo sorpresa mayúscula, tiene pinta de que no se le va a escapar. Primero porque el equipo de Secho no pierde –una sola derrota en 28 jornadas– y después porque el Gran Peña, su único perseguidor, sólo ha ganado un partido de los últimos seis. Por tanto, el empate sin goles de este domingo ante el Arosa en As Eiroas no es, para nada, negativo.



El encuentro tuvo un desarrollo lineal en el que se disputaron muchísimos duelos en el centro del campo, pero faltó claridad a la hora de entrar en el área rival. De hecho, los dos porteros pasaron casi inadvertidos y no tuvieron que realizar ninguna intervención de valor.