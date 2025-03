El IES de Muxía colabora con el tejido productivo para facilitar el empleo del alumnado de FP

La directora xeral de FP, Eugenia Pérez, destacó la colaboración del Instituto IES Ramón Caamaño de Muxía con los sectores productivos en pro de la empleabilidad del alumnado de los ciclos formativos.

Lo hizo en la jornada ‘Cociñamares’, de degustación de productos del mar organizada por el centro en el marco del proyecto Sisargas, promovido por Anmupesca y el GALP Costa da Morte.



La representante de la Xunta recordó que este centro fue el primero de la zona, y uno de los primeros en Galicia, en poner en marcha un proyecto de FP Básica en la modalidad Dual Intensiva, en la especialidad de Cocina y restauración, en colaboración con una decena de empresas hosteleras de la comarca.



El objetivo de esta titulación es favorecer la inserción laboral del alumnado, dotando además a este sector de profesionales cualificados que son muy demandados.

“A colaboración co proxecto Sisargas demostra, unha vez máis, que o IES Ramón Caamaño está moi integrado no tecido socioeconómico da zona, mellorando así as oportunidades dos seus alumnos”, afirmó la directora xeral de FP.