Concierto didáctico en O Mes da Fundación de Cee

O Mes da Fundación Fernando Blanco de Cee ofreció el sábado un concierto didáctico a cargo de Pablo Carpintero y Rosa Sánchez, bajo el título “Música e evolución”. Fue un concierto que mostró y puso en valor el patrimonio cultural musical gallego, a la vez que habló de la música como manifestación cultural esencial para los humanos y de la importancia de las mujeres en el contexto social y musical de la sociedad tradicional.



Rosa Sánchez es bailadora y cantora tradicional, así como percusionista especialista en tambores de toda la península Ibérica. Pablo Carpintero es doctor en Ciencias por la USC, diplomado en estudios avanzados en Historia da Música y actualmente realiza estudios de doctorado sobre la gaita de fol en el departamento de Historia del Arte de la USC, trabajando además como artesano especialista en la factura de todo tipo de instrumentos musicales tradicionales gallegos. En 2016 recibió el premio de artesanía Antón Fraguas en la modalidad de artesanía tradicional.



Ambos artistas han recorrido en los últimos treinta años todo el noroeste, desde Lisboa hasta Cantabria, reuniendo el mayor archivo de grabaciones de campo de esta zona. Son más de 900 horas donadas recientemente al Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade do Museo do Pobo Galego. Su trabajo de investigación está centrado principalmente en el folclore infantil, en la evolución de la morfología y repertorio de la gaita de fol, así como en su contextualización social e histórica, en los instrumentos de percusión que la acompañan y en el estudio de los diversos instrumentos musicales tradicionales gallegos.



Rosa Sánchez y Pablo Carpintero explicaron en Cee las últimas teorías científicas sobre lo que es la música y el sentido que tuvo, dentro de nuestra evolución como especie. El discurso fue guiado por la analogía que existe entre evolución humana en los últimos cuatro millones de años y el desarrollo musical de los niños gallegos dentro de nuestro sistema de cultura, que pudieron reconstruir a partir de los cientos de entrevista realizadas.



O Mes da Fundación continúa el martes con una sesión de narración oral titulada “A vendedora de fume”, a cargo de Cristina Collazo y dirigida al alumnado de tercero y cuarto de Primaria. Será en la Casa da Cultura a las 11.00 horas.