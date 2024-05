Cee entrega os premios dos seus concursos literarios

A biblioteca de Cee entregou este xoves os premios dos concursos literarios de Achegamento ao Libro e En busca do noso marcapáxinas. No concurso de Achegamento ao libro, na categoría de primeiro e segundo de primaria, a obra gañadora foi “A semente da lectura” de Daniela Núñez Pérez, do Colexio “Manuela Rial Mouzo” de Cee. Recibieron accésits as obras "Todas podemos ser bibliotecarias” de María Morcillo Fernández, do CEIP de Brens; e "Nieves e os libros” de Martina Oreiro Caamaño, do Colexio “Manuela Rial Mouzo” de Cee.

En segundo e terceiro de Primaria a obra gañadora foi “Os libros e a imaxinación” de Breixo Souto García, do Colexio “Manuela Rial Mouzo” de Cee; e recibiron accésits "O libro perdido” de Martina Allo Vázquez, do Colexio “Manuela Rial Mouzo” de Cee; e "A fervenza do arco da vella” de Carmen González Oliva, do mesmo centro.

En quinto e sexto de Primaria a obra gañadora foi “A clase dos zombies” de Antón Montes Rodríguez, do Colexio Vila de Cee. Recibiron accésits os traballos "O libro Máxico” de José Canosa Rodríguez; "O xogo do polbo” de Alexia Conde Cambeiro; e "Un arqueólogo peculiar” de Gael Prieto Ramos, todos do Manuela Rial.

No concurso En busca do noso marcapáxinas o gañador foi "Ler books dache áaalas” de Antón Sambade Vázquez, do Manuela Rial. Recibieron accésits aas obras “Empodérate cos libros” de Lía Costa Rodríguez, do CEIP de Brens; “Navegante de páxinas” de Gael Lago Lema, do Colexio Vila de Cee; “Canto máis che guste ler, máis vas saber” de Antón Formoso Pombo, do Colexio Manuela Rial e "A estrela máxica” de Elizaveta Tarasenko, do colexio Vila de Cee.