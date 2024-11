Cee celebra sus cien años de historia ballenera con el objetivo de dar una nueva vida a Caneliñas

Cee celebró este jueves por todo lo alto sus cien años de historia ballenera con la vista puesta en el futuro y con el compromiso de recuperar las antiguas instalaciones de Caneliñas y posicionarse como la ‘Vila das Baleas’ de Europa. Así lo afirmó la alcaldesa, Margot Lamela, en los actos conmemorativos que tuvieron lugar durante la mañana y que finalizaron con la inauguración de un gran mural creado por Diego As, uno de los mejores artistas urbanos del mundo.



La jornada comenzó en las antiguas instalaciones de Caneliñas, donde se descubrió una placa conmemorativa. En su intervención, la alcaldesa destacó la relevancia de este lugar emblemático, describiéndolo como “un lugar privilexiado, un lugar idóneo para unha boa sobredose de paixase de mar e granito, onde se atopa a última baleeira de Europa, a máis grande e, pese a seu estado, a mellor conservada do continente”.

Trabajo y sacrificio

Lamela recordó el trabajo y sacrificio de quienes hicieron posible que esta industria floreciera en Cee y resaltó la importancia de continuar protegiendo y revitalizando este patrimonio industrial. “Hoxe podo decir que Cee comeza e a ser coñecida como a Vila das Baleas, hoxe comeza o verdadeiro rexurdir de Caneliñas”, afirmó.



Posteriormente, en la Casa de Cultura de Cee, se inauguró la exposición ‘Retrospectiva de Caneliñas: 100 anos de pesca baleeira’. La muestra, que estará abierta hasta finales de año, fue comisariada por Álex Aguilar y Asunción Borrel y recorre en cuatro bloques temáticos la historia ballenera de Caneliñas: desde la etapa noruega (1924-1929) hasta la actividad de IBSA (1950-1985), pasando por la vida en la factoría, el proceso de caza y el trabajo de los empleados. “A través das diferentes fotografías faise un percorrido polas diferentes etapas polas que pasaron as súas instalacións baleeiras”, explicó Lamela, antes de dar la palabra al biólogo Álex Aguilar, quien trabajó en la última etapa de la factoría y ofreció una visita guiada.



El acto más esperado de la jornada fue la inauguración de un mural gigante en la rúa da Escola, realizado por el reconocido artista Diego As, conocido por su premiado mural de Julio César en la muralla de Lugo.

La obra, patrocinada por la empresa Xeal, muestra la majestuosidad de las ballenas y refuerza la identidad cultural de Cee como ‘Vila das Baleas’. Durante el evento, Lamela agradeció a Xeal su colaboración y destacó el valor estético y cultural del mural. “E hoxe coa inauguración deste impresionante mural de Diego As, podemos sumerxirnos no noso pasado baleeiro, unha obra de gran valor estético que fortalece a identidade cultural de Cee”, expresó la alcaldesa.



Además, Lamela agradeció la presencia de representantes de Xeal y mencionó a Xosé Iglesias, poeta y amante de la historia de Cee, quien también contribuyó a recuperar la conexión del pueblo con las ballenas. Iglesias, junto a alumnos de los centros educativos Manuela Rial, Vila de Cee, Agra de Raíces y Fernando Blanco, cerró la jornada con el recital ‘Versos para as baleas’, en el que las poesías evocaron el vínculo histórico de Cee con el mar. “Grazas por estar hoxe aquí, grazas aos centros educativos polos vosos ‘Versos ás Baleas’, porque desde hoxe con vosos versos Cee comeza a coñecerse como a Vila das Baleas”, concluyó Lamela.



El evento, además de conmemorar el pasado, dejó claro el compromiso de Cee con el futuro de Caneliñas. “Hoxe temos máis coñecementos para afrontar o futuro e dar nova vida a estas instalacións”, afirmó la alcaldesa, quien anunció próximas actuaciones, como la creación de una senda litoral que recorrerá la costa desde Ameixenda hasta Gures. De este modo, Cee no solo mira al pasado, sino que también proyecta su identidad en un futuro sostenible, preservando y promoviendo su patrimonio cultural y natural.