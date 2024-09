La ANPA del Vila de Cee protesta por la reducción de profesores en el centro

La ANPA del colegio Vila de Cee ha convocado una concentración para el próximo martes a las 19 horas en la Praza 8 de Marzo con el objetivo de visibilizar su descontento ante los recortes en educación y exigir el cumplimiento de las ratios acordadas. Esta convocatoria surge tras la denuncia presentada por la ANPA ante la Inspección Educativa y la Xefatura Territorial de Educación, en la que acusan a la Consellería de incumplir los acuerdos firmados y reflejados en la resolución del 10 de enero, publicada en el DOG.



La principal preocupación de las familias es la falta de personal docente en el colegio, lo que afecta gravemente a cuatro cursos de primaria. Según explican desde la ANPA, el volumen de alumnos matriculados y las necesidades del centro requieren más recursos, que no se están asignando. “Estamos a falar do futuro dos nosos fillos e fillas. Non podemos permitir que se xogue cos seus dereitos. O noso compromiso é firme: non imos parar ata que se cumpran os acordos asinados”, declara un portavoz de la ANPA.



El colectivo señala que los recortes no solo vulneran las ratios de alumnos por clase, sino que también afectan a los servicios de apoyo educativo y a la distribución de las horas lectivas de los profesores. “A falta de recursos non só recorta a educación dos nosos fillos, senón que sobrecarga ao profesorado e limita as oportunidades dos estudantes” añaden.



La situación es especialmente grave porque no se está respetando la normativa, que estipula que ningún curso con entre 20 y 25 alumnos pueda aumentar su número de estudiantes respecto al curso anterior. Además, los alumnos repetidores y aquellos con discapacidad reconocida deberían contar de manera especial en las ratios, pero esto tampoco se está cumpliendo.



Inicialmente, la Consellería había previsto asignar un docente adicional para paliar la situación, pero a pocos días del inicio del curso, las familias se enteraron de que este acuerdo tampoco se llevará a cabo.

“A 4 días de empezar o colexio enterámonos de que nin sequera este acordo excepcional de mínimos se vai cumprir, algo que nos parece intolerable”, subrayan desde la ANPA, expresando su indignación por la falta de recursos en un centro rural como el de Cee.