La Xunta accede a incluir a Vilariño en el proyecto de mejora de la AC-414

La paralización del inicio de las obras de acondicionamiento previstas por la Xunta en la AC-414 y las movilizaciones de los vecinos de Xoane y Cances (Carballo) parece que surtieron efecto. Tras valorar las peticiones de los vecinos de Cances y evaluar el informe elaborado por los técnicos municipales, el gobierno autonómico ha decidido incluir algunas de las demandas, las que son viables en el proyecto, según trasladaron el miércoles a los portavoces en una reunión que mantuvieron en A Coruña.



Según explica Francisco Méndez, representante del Consello Parroquial de Cances, la Xunta ha accedido a realizar un acondicionamiento integral de toda carretera a su paso por el núcleo carballés e incluir a la zona de Vilariño en el proyecto.



En concreto, la propuesta que los técnicos autonómicos trasladaron a los vecinos es que entre la rotonda de acceso a Cances y la de glorieta que está a la altura de la cantera de López Cao –es decir en todo el tramo de la carretera que pasa por el centro del núcleo– se realizará el fresado de cinco centímetros y después se le aplicará aglomerado asfáltico, incluidas las zonas de aparcamiento. Además, van a ejecutar una mejora a mayores, que es hacer más alto el alcantarillado.



Entre la rotonda de la cantera y el final de la zona de Vilariño, lo que se hará es fresar las zonas que estén en peor estado y, después, aplicar aglomerado a toda la carretera. Es una propuesta que se acerca bastante a las peticiones de los vecinos, aunque no las cumple del todo.



En este sentido, explicó Méndez que la demanda de realizar una senda que permita a los vecinos ir andando hasta el centro del núcleo no fue admitida porque no es viable. Según los técnicos de la Xunta, aunque se redujera el ancho de los carriles de circulación como proponían los vecinos, el arcén que quedaría sería muy estrecho y, por lo tanto, no sería seguro.

Aprobación con matices

Estas propuestas de la Xunta se trasladaron ayer a los vecinos de Cances en una reunión convocada por el Consello Parroquial. La treintena de personas que acudieron a la reunión en el centro social decidieron aceptarla pero con matices. Explicó Méndez al final de la reunión que se pedirá que el fresado y el aglomerado que se realizará en la zona más urbana de Cances incluya también el eje de la carretera y no solo los laterales.



No obstante, la principal demanda que mantienen los vecinos es que se habiliten los arcenes en Vilariño. De hecho, la negativa de la Xunta a hacer la senda peatonal en esta zona causó mucho malestar entre los vecinos de este ámbito, ya que incluso para salir a tirar la basura deben caminar por los carriles de circulación de la carretera.



Señala Méndez que el actual arcén de la carretera está completamente invadido por la maleza, por lo que pedirán que se limpie y se despeje el arcén y, donde pueda ampliarse, que se haga. “En esto vamos a insistir”, afirma. Asimismo, también se solicitará a la Xunta que se coloquen cuatro badenes, para obligar a los conductores a reducir la velocidad en la vía. Estos badenes se colocarían cerca del desvío de Oza, a la altura del estanco, al final de la zona urbana de Cances y en la recta de Vilariño.



Esta tarde también se reunirán los vecinos de Xoane para conocer cuál es la propuesta de la Xunta referentes a las demandas del tramo de la AC-414 que pasa por la localidad. Cabe recordar que al igual que los de Cances, los vecinos de Xoane piden el arreglo integral, que incluya el fresado de toda la vía no inferior a cinco centímetros, el asfaltado de toda la plataforma y los aparcamientos y la construcción de sendas peatonales.