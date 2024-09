Variedad y calidad, en el Xiria Pop de Carballo

El Xiria Pop regresa este fin de semana a Carballo en su edición número 27. Este año, en la programación además de la música de nueve conciertos, destacan otras actividades complementarias como una exposición y dos presentaciones literarias. La variedad y la calidad son las señas de identidad de esta nueva edición, tal como destacaron ayer en la presentación del cartel.



Al acto acudieron el promotor del festival, Xabier Graña; la concejala de Cultura, Maruxa Suárez, y el alcalde de Carballo, Evencio Ferrero. Como es habitual en este evento, destaca la participación de diferentes bandas que difícilmente pueden escucharse en otros escenarios. “Hai unha cultura de persoas que están esperando o XiriaPop, que ao mellor non coñecen os grupos pero saben que van ser bos”, subrayó el regidor.

El veterano festival, promovido por la asociación O Molete Psicopop y organizado por la Concejalía de Cultura, presenta un colorido cartel con nueve concertos repartidos entre los días 20 e 21, en los que habrá “coma sempre, variedade, e, coma sempre, moita calidade”, apuntó Xabier Graña, alma máter del festival.

Sesión vermú el sábado



Por el Casino1889, que renueva un año más su colaboración como sede do XiriaPop, pasará una buena representación gallega, estatal e internacional de grupos alternativos. Así, durante los dos días se podrá escuchar a Pablo Leira (Ferrol), Lunamotos (Cedeira), The Bo Derek’s (Vigo), Carolina Otero & The Someone Elses (Valencia), Pablo Solo (Cantabria), Eh, Mertxe! (País Vasco), Holiday Ghosts (Brighton-Inglaterra), que tocarán por primera vez en Galicia, y The Stems (Perth-Australia), que eligieron Carballo como una de las paradas de la gira europea que están realizando para celebrar sus 40 años de vida.