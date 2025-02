La exposición ‘As mulleres que nos levaron á Lúa’ en Carballo

El mercado municipal del concello carballés acogerá la muestra ‘As mulleres que nos levaron á Lúa’, que puede visitarse desde el pasado sábado hasta el jueves día 13 de este mismo mes.



La exposición está formada por 12 pósteres, tipo roll up, sobre mujeres con un destacado papel en la conquista del espacio. De cada protagonista, la exhibición muestra información sobre su vida, de cuáles fueron sus aportaciones, y los reconocimientos que recibieron tanto en vida como posteriormente.



A través de los roll up, el público puede conocer a aquellas mujeres que desde la sombra ayudaron a que la humanidad pusiese un pie en la Luna y pensara en un próximo viaje a Marte.



“¿Conoces a alguna de las mujeres que nos llevaron a la Luna? Puede que no, porque el cine y la literatura siempre se centraron en la figura de los astronautas”, así empieza la presentación de la exposición. Y continúa dando protagonismo a aquellas mujeres que “permanecieron invisibilizadas durante mucho tiempo” y que “deben salir a la luz para servir de modelo a las nuevas generaciones, ya que no se puede querer ser lo que no se conoce”.



Los paneles de la exposición se encuentran distribuidos entre los puestos de venta del mercado, y se suma a las actividades que se celebran alrededor del Día da Muller e a Nena na Ciencia.