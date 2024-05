O curso de verán da UDC en Carballo analizará a lingua nas redes

A Universidade da Coruña (UDC) prepara o XVII Curso de verán sobre dinamización lingüística Traballando en lingua, que se celebrará en Carballo os días 16 e 17 de xullo. O prazo de inscripción xa está aberto.

Esta edición centrarase en fomentar e analizar o uso da lingua a través das redes sociais e nas ferramentas para a transmitirmos desde diversos ámbitos derivados do binomio sociedade e tecnoloxías. Como ocorre en todas as edicións, tamén se falará sobre o seu uso e a mellora do proceso de normalización, traballando os argumentos, as accións ou a creatividade e os métodos máis adecuados para tal propósito.



As sesións constan de relatorios, comunicacións, mesas redondas e obradoiros para avaliar experiencias e propor medidas de intervención en actividades para implicaren distintas entidades e persoas. As intervencións teñen como nexo promoveren o uso da lingua nas redes sociais, para alén de sesións destinadas a repararen no suceso de produtos e empresas que só utilizan a lingua propia nos seus proxectos comunicativo-sociais.

Deseño de estratexias



O curso está dirixido a todas as persoas interesadas no proceso de normalización da lingua galega que queiran participar. Ten un límite de 65 prazas. Para os estudiantes o prezo é de 30 euros, e para o resto de participantes será de 50.



Entre os principais obxectivos deste curso, que se ven desenvolvendo con grande éxito na capital de Bergantiños, figura analizar e deseñar estratexias e accións para poren en valor e incrementaren o uso e a visibilización do galego nas redes sociais, así como detectar e estudar problemas e preconceptos existentes arredor do uso da lingua galega nos ámbitos coas redes sociais.