Constituída a comisión de festas do San Xoán carballés, que será do 19 ao 30 de xuño

Carballo xa ten comisión de festas. Este luns, co acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local, quedou oficialmente constituída a comisión organizadora do San Xoán 2024, na que están integrados o Concello de Carballo e a Asociación Cultural San Xoán. En representación desta última forman parte da comisión Sergio Varela Fuentes, presidente; Gustavo Lorenzo Pena, secretario; José Antonio Deus Antelo, Mª Carmen Paco-ret Rey e Roberto Rancaño Lagoa, como vogais, e María Ascensión Vázquez Nértoa, Alejandro Nogueira Carral, Mónica Gerpe Galindo, Iván Blanco Martínez, e Óscar Álva-rez Pose, como colaboradores.



O Concello de Carballo, pola súa banda, está representado por Maruxa Suárez Cotelo, concelleira de Cultura e Festas, e Carmen Castro Pombo, xefa do servizo de Cultura.



As festas de San Xoán celebraranse do 19 ao 30 de xuño, cunha chea de actividades que se darán a coñecer nos vindeiros días, incluída apresentación do cartel.