Comienza la demolición del edificio que invade el río en la calle Fomento de Carballo

Augas de Galicia pondrá en marcha este martes las obras de remodelación del puente de A Casilla, en la calle Fomento de Carballo. La actuación valorada en casi dos millones de euros comenzará con la demolición del edificio número 57, que invade el cauce del río.



Según explicaron desde el departamento autonómico, los trabajos de demolición durarán casi un mes y se dividirán en tres fases. La primera de ellas comenzará hoy y consistirá en el vaciado del inmueble, la retirada del amianto de la cubierta y el derribo de la segunda planta con robot. Esta previsto que estos trabajos se extiendan tres semanas, durante las cuales estará cortado el carril de acceso al casco urbano desde Coristaco (el que está pegado al edificio) así como la acera.



La demolición del edificio se llevará a cabo a partir del 29 de julio, según el plan de obra establecido. Con una retroexcavadora con cizalla se procederá al derribo de la primera planta, del bajo y del sótano, que está a la altura del propio cauce. Por motivos de seguridad, explican desde Augas de Galicia, durante esta fase de los trabajos que se extenderá hasta el 4 de agosto, se cerrará por completo el puente tanto al tráfico rodado como peatonal.



El carril de salida hacia Coristanco y la acera contraria volverán a abrirse entre 5 y el 11 de agosto, mientras se retiran los escombros y finaliza la demolición de los cimientos del inmueble.



Después, el puente quedará completamente cerrado al tráfico nuevamente para proceder a su remodelación, al igual que sucedió con el puente de A Milagrosa. Al respecto de la afectación de las obras, desde la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, indican que la actuación “deseñouse avaliando os inconvenientes que as obras poden causar tanto na veciñanza como nos comercios da zona e buscando o xeito de axustar os prazos ao máximo -sen reducir a calidade da actuación- co obxectivo de minimizar as molestias a residentes e visitante”.