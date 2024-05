"En Carballo o teu can é un máis", campaña para fomentar la convivencia

El Concello de Carballo presentó este viernes la campaña “En Carballo o teu can é un máis”, que pretende fomentar la convivencia entre los distintos usuarios de las calles y espacios públicos, velar por el cumplimento de la legislación en materia de derechos de los animales y obligaciones de sus propietarios, así como promover las adopciones.



En la presentación participaron los concejales de Medio Ambiente y Seguridad, Miguel Vales y Juan Seoane; el jefe de la Policía Local, Pedro Cancela; y el alcalde, Evencio Ferrero, quienes destacaron la importancia de la iniciativa.



Miguel Vales insistió en la importancia de la convivencia, por lo que desde el Concello de Carballo se siguen poniendo medios para difundir la obligatoriedad de normas tan sencillas como llevar a los perros siempre atados con correas, y en el caso de razas potencialmente peligrosas también con bozal; recoger los excrementos o que estén identificados con microchip. Aunque se notan mejorías en los últimos tiempos, todavía queda mucho por avanzar en este asunto, tal como reconocieron los participantes.

Abandono de mascotas



Además, uno de los graves problemas es el abandono de mascotas. En los once años que lleva funcionando la perrera municipal se han recogido 927 perros y 73 gatos, de los que solo un 15% estaban identificados con microchip. Una cuarta parte fueron reclamados por sus propietarios y un 28% fueron adoptados.

En este año se han registrado ocho adopciones, pero todavía hay otros ocho perros en la perrera municipal y 42 en el Hotel do Can, tal como se informó durante la presentación. Esos 50 animales suponen un gasto de más de 350 euros diarios para las arcas municipales, sin contar los gastos médicos y de otro tipo.



Juan Seoane destacó que desde la entrada en vigor de la ley estatal, que recoge sanciones muy cuantiosas por su incumplimiento, “recibimos varias chamadas tanto de protectoras coma de veciños a título individual denunciando o estado no que se atopaban algúns animais”, En los casos necesarios se aplicaron medidas correctoras sin necesidad de tramitar sanciones, según indicó.



La Policía Local intensificará la vigilancia en las zonas donde se concentran más animales, aunque en el primer momento se tratará de medidas informativas y correctoras.