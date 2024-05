Carballo énchese de letras e de música

Carballo énchese de letras, música e teatro durante este mes de maio coa celebración das Letras Galegas. A música ocupa un papel protagonista cos concertos e audicións do Conservatorio Profesional de Música (CMUS), ademais doutros eventos. Este venres haberá unha dobre sesión musical, co concerto da Banda Infantil de Música do CMUS, que se celebra no centro social de Ardaña (19.00 horas), e pola noite (21.00), Concerto das Letras no Pazo da Cultura, “De nao saber o que me espera”, cos artistas Nacho, Faia e Lar.



A música volve a protagonizar a xornada do sábado cos Encontros Culturais Arume e a súa Foliada dos Cativos, no centro social de Verdillo. A programación cultural continúa o mércores 15 con contacontos, á espera do acto central do 17 de maio, Letras na Rúa, con diferentes actividades nos xardíns municipais. A Banda Municipal de Gaitas, contacontos familiar, concurso infantil de pintura e debuxo Luis Calvo, a música de Pablo Díaz e o Concerto das Letras coa Banda de Música de Conservatorio encherán a xornada de actividades para celebrar o día grande das letras.



Para o 19 de maio está prevista a presentación do libro infantil “Os peidos máxicos de Sultán”, de Marta Villar, e concerto de Marta Méndez no centro social de Cances.

O 24 de maio comezarán as representacións de teatro afeccionado de Vagalume Animación, que se prolongarán ata finais de mes. O segundo Encontro de Acordeóns en Verdillo e o Curruncho Pop completan a programación musical do mes de maio en Carballo, entre outras actividades paralelas. Onte tamén se proxectou o documental “O auto das ánimas”.



Na xornada deste xoves a literatura tamén foi protagonista en Carballo e a sede de Espiral Maior Foro acollía a presentación do libro de poemas “Outra volta de rodicio”, un conxunto de 48 poemas de Ricardo Seixo, ilustrados por Abraham Vila.