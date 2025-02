O BNG reivindica a lingua de Castelao

O BNG celebrou onte un acto público nas Escolas do Xardín Agra de Caldas de Carballo, que serviu para reivindicar a figura de Castelao e a súa lingua. Pilar García Negro, firme defensora e herdeira do legado de Castelao, repasou a vida do ilustre galego e tamén se referiu á situación actual que atravesa a lingua.

Maruxa Suárez, vicerresponsable comarcal do Bloque, tamén destacou a importancia deste “nacionalista exemplar” e alertou sobre a delicada situación que sufre o idioma pola perda de falantes, animando á súa defensa, xa que, segundo dixo, “non queremos ser testemuñas da súa desaparición”.