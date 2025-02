El BNG exige a la Xunta que cumpla con la ampliación del polígono de Carballo

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, visitó este jueves la empresa Herfraga, ubicada en el polígono industrial de Carballo, donde denunció la falta de inversiones por parte de la Xunta en infraestructuras clave para el desarrollo económico de la comarca. Acompañada por el alcalde Evencio Ferrero y miembros del gobierno municipal, exigió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que desbloquee la ampliación del polígono, la construcción de la circunvalación y la eliminación de los peajes de la AG-55, actuaciones que, según la líder del BNG, llevan años paralizadas.



“Pedímoslle á Xunta e ao señor Rueda que non fagan de tapón no desenvolvemento económico e industrial, que non freen a creación de emprego nesta comarca e que se execute dunha vez un polígono industrial que é necesario e que están reclamando tanto o concello como os empresarios e empresarias”, reclamó Pontón.



La líder nacionalista denunció que la ampliación del polígono industrial de Bértoa, donde se encuentra la empresa Herfraga, lleva 16 años paralizada, dijo, por decisión del PP. Recordó que en 2009 ya existía una partida presupuestaria para su ampliación, pero que fue detenida con la llegada de los populares al poder.



“O que supuxo paralizar o aumento de solo empresarial e, polo tanto, lastrar as posibilidades de crecemento e dinamismo económico”, advirtió Pontón, subrayando que el Concello y el sector empresarial llevan años exigiendo la ampliación del polígono sin obtener respuesta de la Xunta.



Por su parte, el alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, destacó el papel clave del polígono en el desarrollo económico de la comarca, asegurando que “é exemplo do dinamismo económico e dun territorio que sempre se caracterizou por ser un territorio emprendedor”, afirmó.

Circunvalación y peaje

La líder de la oposición gallega también exigió que la Xunta reactive el proyecto de la circunvalación de Carballo, otra infraestructura que “leva anos paralizada e resulta fundamental non só para mellorar a mobilidade e a seguridade viaria, senón tamén para incrementar a competitividade empresarial no conxunto da comarca de Bergantiños”, criticó.



Durante la visita a la empresa Herfraga, Pontón destacó su capacidad innovadora y su proyección internacional como ejemplo del potencial de la industria gallega. “É unha industria que non só é importante para Carballo, senón para Galicia”, afirmó.



Además, subrayó el valor de la firma como un referente en el sector de la maquinaria para la industria conservera y como una muestra del liderazgo femenino en el tejido empresarial gallego. “Ver esa capacidade que teñen non só de producir senón de ser un referente no mercado internacional. Todos eses valores concéntraos esta empresa que ademais está dirixida por mulleres, o que tamén é un exemplo da capacidade que hai de innovación e produción e da importancia que ten Carballo dentro da nosa economía”, señaló. El alcalde Evencio Ferrero también elogió la trayectoria de Herfraga y su impacto en el sector industrial, asegundo que es una “empresa emblemática polo seu simbolismo e pola xestión que se está realizando”, destacando la apuesta por la innovación y la internacionalización.



Otro de los temas que centró la visita fue la situación de la AG-55. Pontón denunció que la Xunta mantiene los peajes en esta vía mientras sí rescata otras autopistas de titularidad autonómica. “A negativa da Xunta a liberar de peaxes a AG-55 permite que os veciños e veciñas do concello e da comarca teñan que seguir pagando unhas peaxes que son inxustas”, denunció.



Ante el bloqueo de la Xunta en estas infraestructuras, Pontón aseguró que el BNG continuará presentando iniciativas en el Parlamento galego para que estos proyectos se ejecuten cuanto antes. “O que non é de recibo é que o goberno do Partido Popular estea discriminando e agraviando aos veciños e veciñas de Carballo e de todo Bergantiños sen facer os investimentos aos que, por certo, se comprometeu”, criticó.