El balneario de Carballo forma parte un año más del programa de bienestar de la Xunta

La delegada de la Xunta en la provincia, Belén do Campo, visitó este miércoles el balneario Baños Vellos de Carballo para informar de la nueva convocatoria del programa Benestar en Balnearios. La iniciativa ofrece estancias en quince establecimientos gallegos para mayores de 60 años o mayores de 55 en condición de pensionistas. En su visita a Carballo, Do Campo estuvo acompañada por el alcalde, Evencio Ferrero, y por el director del balneario, José Ramón Fernández, quien le mostró las instalaciones.



Las personas interesadas en disfrutar del programa Benestar en Balnearios ya pueden hacer sus solicitudes hasta el 17 de julio, preferentemente por medios electrónicos en la Xunta.



En la provincia de A Coruña hay dos balnearios inscritos en este programa: el de Carballo y el do Tremo, en Brión. Lugo cuenta con cuatro instalaciones adheridas, Ourense con otras cuatro y en Pontevedra son cinco. El programa oferta estancias de diez días en régimen de pensión completa y la Xunta financia hasta el 45% del coste total, destinando a la convocatoria de este año 300.000 euros, un 9% más que en la pasada edición.

Visita al balneario de Carballo



Do Campo destacó que este año se incrementa las plazas disponibles hasta superar las 1.230. También se aumentan los turnos a los meses de verano, de forma se podrá disfrutar de este programa de julio a diciembre. Belén do Campo apuntó que esta iniciativa sirve para impulsar la calidad de vida de los mayores y a la vez seguir apostando por el sector de los balnearios, que calificó de puntero. “Galicia senta ben en moitos sentidos e un dos principais é o das súas augas termais que son un tesouro, xa que aquí concentramos unha parte importante dos recursos que hai en toda España”, aseguró. La delegada animó a probar el termalismo a quienes todavía no lo hayan hecho porque “uns días nun balneario de Galicia é algo que merece a pena”.