Aspaber cumple veinte años a cargo del servicio municipal de limpieza viaria de Carballo

El centro de empleo de Aspaber cumple 20 años a cargo del servicio municipal de limpieza viaria de Carballo y lo hará por diez años más. Así lo estipula el nuevo contrato que esta empresa de economía social –la primera de todo el Estado que accedió en 2004 a una concesión de un servicio municipal– que firmaron este miércoles su directora, Dolores Fernández, y el alcalde de Carballo, Evencio Ferrero.



Aunque la firma del contrato es un acto administrativo, tanto desde Aspaber como desde el Concello de Carballo quisieron aprovechar el acto de para poner en valor la apuesta realizada en su momento por ambas partes. Ferrero insistió una vez más en que aquella apuesta de hace dos décadas por integrar en los servicios municipales a personas con discapacidad es una de las decisiones de las que se siente más orgulloso como alcalde y como carballés. “Ao ser os pioneiros, cada vez máis entidades veñen a Carballo”, y el último ejemplo fue la visita que realizó este martes a directora de Cáritas Diocesana, Pilar Farjas.



Porque ahora los contratos reservados para centros especiales de empleo son un deber legal, pero en Carballo ya empezaron a hacerse antes, precisamente con aquel primer contrato con Aspaber. En estos veinte años pasaron por el servicio de limpieza varia decenas de personas. El equipo actual está formado por 27 trabajadores. Un porcentaje importante están desde el principio, y esta nueva concesión les va a permitir a muchos de ellos acceder a una jubilación.

La directora de Aspaber y los representantes de la junta directiva presentes en el acto destacaron “a implicación do Concello de Carballo coas entidades locais nos contratos reservados, en especial aqueles que van dirixidos os traballadores con especiais dificultades”. Otro gran logro alcanzado gracias a apuesta realizada en su día es, como indicó el encargado del servicio, José Manuel Castro Tato, “que aumenta o nivel de esixencia do cidadán, e iso é bo, porque significa que xa non nos ven diferentes”.



En esta nueva concesión, Aspaber se dotará también de nuevos medios materiales, entre ellos dos vehículos eléctricos multiusos y triciclos eléctricos que, segundo explican, “axudarán na tarefa de percorridos máis longos”, así como “unha decapadora que axudará no fregado das superficies amplas”. El centro especial de empleo Aspaber también incorporará un programa de accesibilidad que facilitar la organización de las rutas para los trabajadores.