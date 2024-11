Animadores socioculturales denuncian su supresión del Espazo Xove de Carballo

El colectivo de animadores socioculturales critica a la Xunta por la supresión de este puesto de trabajo en todos los Espazos Xoves, las instalaciones dirigidas a la juventud en diferentes lugares de la comunidad. Entre ellos se encuentra el de Carballo, que es el único que existe en toda la comarca.

Para este colectivo la medida de la Xunta indica “unha falta de compromiso claro coa xuventude e co futuro da nosa comunidade”, puesto que estos lugares dependientes de la Dirección Xeral de Xuventude, son puntos para la “formación, dinamización e participación xuvenil, onde o labor dos animadores socioculturais resulta crucial”. Estos profesionales eran los encargados de ofrecer apoyo y recursos para las diferentes actividades que se realizan en las instalaciones.



Andrea Senlle, animadora sociocultural en el punto de Carballo es muy crítica con esta medida y lamenta la actitud de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, de quien dependen ahora estos espacios. Asegura que en el año 2022 la Xunta abrió listas de contratación laboral, a pesar de ser una profesión con un gran intrusismo laboral, y en 2023 “comezaron a moverse as listas”. A mediados del año pasado se abrió un procedimiento para contratar a 12 animadores socioculturales en los Espazos Xoves y el contrato se prorrogó hasta diciembre del 2024.

Andrea Senlle defiende que la decisión de contratar profesionales para este puesto incrementó el uso de estas instalaciones, “que ata o de agora eran edificios vacíos, aos que se destinan cartos que caen en saco roto”. “Incluso pola parte dos xefes de servizo e pola parte da directora xeral de xuventude de entón, dábase conta do acerto desa contratación e do bo funcionamento dos centros que ata ese intre estaban sen uso”, añade la trabajadora, que no entiende la decisión de la Consellería de suprimir estos puestos.



“Básicamente o que argumentaron antes como necesidade e como mellora, logo de ver que dá resultados, pasa a ser totalmente prescindible”, sostiene Andrea Senlle. Además, le llama la atención que el presidente de la Xunta anunciase seis nuevos Espazos Xoves en Galicia, cuando echan a las personas que trabajan en los que ya existen, y se pregunta como gestionarán las nuevas instalaciones.