Más de 450 escolares de Carballo participan en "Aprende a través do surfing"

El proyecto “Aprende a través do surfing” vuelve a Carballo con el fin de acercar este deporte entre los escolares, promovido por la Federación Española de Surfing, con la colaboración de la Diputación de A Coruña y el Concello carballés. Más de 450 escolares de Primaria y de Secundaria del municipio de Carballo participarán en esta nueva edición, que dio comienzo ayer, con sesiones teóricas.



Los centros de Primaria participantes son los de Gándara-Sofán, A Cristina y Nétoma-Razo, con un total de 338 prazas. Las sesiones teóricas empezaron ayer en el CEIP de Gándara-Sofán, y continuarán hoy. La próxima semana seguirán en los demás centros y posteriormente se organizarán los desplazamientos a la playa.



El Concello de Carballo subvenciona la actividad, que imparte Boaola Surf Escola, y también habrá dos jornadas de surf adaptado con la agrupación Un paso máis.

Este año hay cien plazas para alumnado de los institutos Monte Neme e Isidro Parga Pondal, con la colaboración de Xogade y de los propios centros. Las actividades, pendientes de fecha, serán impartidas por Art Surfcamp.



Además, en “Aprende a través do surfing” también habrá alumnos de Santa Comba, Negreira y Zas, y universitarios del proyecto Semester at the sea.