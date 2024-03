Ana Cabranes se suma a la pasarela de Grandes Firmas de la Mostra do Encaixe

La diseñadora asturiana Ana Cabranes ha sido la última en incorporarse a la pasarela de Grandes Firmas de la edición número treinta y tres de la Mostra do Encaixe de Camariñas.

Cabranes presentará en la Costa da Morte su colección “La notte rosa”, en la que refleja su personalidad y la versatilidad de sus prendas. Lleva participando en la Mostra desde el año 2003 sin fallo y algunos de sus looks ya forman parte de la historia del certamen, formando parte de los carteles de varias ediciones pasadas.



“Xa van moitas edición para min nesta Mostra do Encaixe de Camariñas Deputación da Coruña e considérome unha privilexiada por estar aquí e aportar o meu grao de area a este marabilloso mundo e a esta arte tan magnífica, destacaba Ana Cabranes, que añadía que “creo que en canto aos meus deseños non son a máis revolucionaria, e quizais non chame a atención tanto como o fan outras grandes artistas, pero manteño a esencia que tiña na miña primeira andaina e isto fai que a prenda sexa especial en todos os sentidos.