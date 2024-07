La Tarde Noite no Medievo de Cabana cumple quince años con una extensa programación

El Concello de Cabana ultima los preparativos para la 15ª edición de la Tarde Noite no Medievo, una de las fiestas más singulares de la comarca que tendrá lugar el próximo sábado 3 de agosto. La cita será a partir de las 17.00 horas con la célebre andaina hasta la Torre da Penela, acompañada por la música de Os Repichocos.



Paralelamente, el público podrá disfrutar de otras actividades, como juegos tradicionales, paseos a caballo, degustaciones y exposiciones de artesanía, así como de la presencia de una meiga interpretada por Raquel Crespo. La música amenizará la jornada Así, a las 18.00 horas actuará el grupo de danza tradicional Inllar, seguido una hora más tarde por Son de Cabana, As Cantareiras de Riobó y las de Anos.



El pregón comenzará a las 20.00 horas a cargo de Yago Espasandín Lista, para continuar con las tradicionales Prebodas. O Son do Castro será la agrupación encargada de poner música al escenario nupcial.



A las 21.00 horas tendrá lugar “A Pintaza do Santo”, con pan y queso, menú tradicional de la romería de San Brais do Folgoso. Son do Castro, Os Farrapos, Os Enxebres de Cabana, A Banda de Balbina y Os Festicultores cerrarán la noche musical y la fiesta cabanesa.