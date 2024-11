Los vecinos de la comarca continúan volcados con las donaciones para los afectados por la DANA

El concejal de Servizos de Carballo, Miguel Vales, destacaba este lunes la “solidaridade que caracteriza ao pobo de Carballo” al referirse a cómo se está volcando la población a la hora de colaborar con los afectados por la DANA. Una solidaridad que se hace extensible al resto de los vecinos de la Costa da Morte, inmersos en las campañas de ayuda a través de los concellos y de diferentes entidades.



Carballo iniciaba hoy con gran éxito la recogida de productos solicitados por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, fundamentalmente alimentos no perecederos y productos de higiene. La recogida continuará este martes por la mañana tanto en el ayuntamiento como en el Fórum y el miércoles por la tarde únicamente en el Fórum. A partir del miércoles no se recogerán más productos, ya que desde la zona afectada solicitan ahora, sobre todo, medios humanos y mecánicos profesionales y donaciones en metálico a través de las cuentas abiertas por distintas ONG. Las aportaciones económicas pueden realizarse a través de Cruz Roja, Cáritas, Mensajeros de la Paz, Intermon Oxfam, Banco de Alimentos, Acción contra el Hambre y Plan Internacional.

Donaciones en Carballo, este lunes (2)



Cabe recordar que las donaciones solicitadas son de comida no perecedera, agua, productos de limpieza y de higiene, además de comida y alimentos infantiles. No se ha pedido ropa. No obstante, desde el Concello de Carballo se informará a diario sobre las “necesidades que nos vayan trasladando o sobre el cese de os envíos”, explicó Vales.



Mientras, diferentes entidades se suman a la recogida, como las Escolas de Balonmán Xiria, que abren hasta el jueves las puertas del pabellón del CEIP Fogar para las donaciones. También la asociación de vecinos Santa Eufemia de Bértoa (Carballo) recogerá este miércoles donaciones en el centro social a partir de las 16.30 horas.

Berdoias

La Asociación Parroquial de Berdoias (Vimianzo) está desbordada por las ayudas que está recibiendo desde todos los lugares de la Costa da Morte y también otros municipios Santa Comba o Negreira, entre otros. La entidad quiere dar las gracias a todas las personas y entidades que colaboraron, tanto con la aportación de productos como con ayuda logística y todo tipo de colaboraciones. Fueron los primeros de la comarca en organizarse y movilizarse y los vecinos han respondido desde el primer momento.



Este lunes por la tarde cargaron el primer trailer que sale este martes en dirección a Valencia, gracias a la iniciativa del conductor Carlos Piñón, de la misma parroquia vimiancesa, que se prestó a llevar el material de forma altruista a los damnificados por la DANA. Desde la entidad aseguran que tienen material para otros dos o tres trailers.



Además del centro logístico en Berdoias, donde todos prestan una mano, en el centro urbano de Vimianzo, Isabel Pose y Viky Fernández coordinan las ayudas desde la antigua peluquería de Isabel, donde se recogen los productos. Insisten en que son necesarios productos de primera necesidad, principalmente agua, además de materiales de limpieza para ayudar en las tareas, aunque toda ayuda es bienvenida y agradecen la inmensa solidaridad mostrada.



Isabel Pose también está viendo la posibilidad de poder fletar un autobús con personas voluntarias en las tareas de limpieza en los lugares afectados de Valencia. Están iniciando contactos con entidades de la Generalitat para ver si es posible, puesto que la ola de solidaridad llega desde todo el país y todo debe de hacerse de forma coordinada.