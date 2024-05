O tempo condiciona os actos das Letras Galegas

A situación meteorolóxica desta xornada de 17 de maio, con ameaza de choiva durante todo o día, condiciona as múltiples actividades que se organizan por toda a comarca co motivo das Letras Galegas no seu día grande. En Carballo, os actos das Letras na Rúa vense obrigados a trasladarse á planta alta do mercado municipal, que abrirán coa música da Banda Municipal de Gaitas ás 11.00 horas.



Continuará o contacontos familiar de Manuela Varela, “As verbas de Luisa”, o concurso infantil de pintura e debuxo Luis Calvo e os concertos de Pablo Díaz e a Banda de Música do Conservatorio.

En Cabana os actos conmemorativos das Letras serán na Escola de Vela ás 11.00 horas, e a I Foliada de Canduas prevista para mañá sábado suspéndese polo mal tempo.



Pola súa banda, a Fundación Eduardo Pondal de Ponteceso entrega hoxe os seus premios Bos e Xenerosos a Yolanda Castaño, Anxo Angueira, Guillerme Fernández, Jaime Izquierdo e a Fundación Uxío Novoneyra.

En Buño (Malpica) esta tarde celébrase a II Ruada nun mar de letras, con Carcaxía, Raigañas, Xisco Feijóo e Paracetafolk, que tamén se traslada ao antigo centro comarcal.